В Арабских Эмиратах впервые за 35 лет замечен аравийский каракал

Аравийский каракал или пустынная рысь последний раз была замечена в дикой природе в 1984 году.



В национальном парке Джебель Хафит в Аль-Айне, ОАЭ, на фото попала пустынная рысь. Это первое появление животного за последние 35 лет. Об этом сообщает интернет-издание



Специалисты Агентства по защите окружающей среды Абу-Даби расставили на территории парка фотоловушки. В одну из них и "попал" аравийский каракал. Кошка ведет ночной образ жизни, поэтому на фото она попала также в темное время суток.



Последний раз пустынную рысь встречали на Аравийском полуострове в 1984 году. Хищники начали исчезать из-за нарушения экосистемы и охоты на них. Эта рысь достигает 82 в длину и весит до 19 килограммов.



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Ученые собираются усилить наблюдение за территорией парка, чтобы больше узнать о популяции аравийского каракала.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В национальном парке Джебель Хафит в Аль-Айне, ОАЭ, на фото попала пустынная рысь. Это первое появление животного за последние 35 лет. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Специалисты Агентства по защите окружающей среды Абу-Даби расставили на территории парка фотоловушки. В одну из них и "попал" аравийский каракал. Кошка ведет ночной образ жизни, поэтому на фото она попала также в темное время суток.Последний раз пустынную рысь встречали на Аравийском полуострове в 1984 году. Хищники начали исчезать из-за нарушения экосистемы и охоты на них. Эта рысь достигает 82 в длину и весит до 19 килограммов.Ученые собираются усилить наблюдение за территорией парка, чтобы больше узнать о популяции аравийского каракала.

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