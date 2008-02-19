В случае опасности для жизни бактерии переходят в «режим зомби»

Бактерии в сотни раз замедляют метаболизм в периоды сильного голода или опасности.



Микробиологи из Амстердамского университета заявили о том, что бактерии, оказавшись в неблагоприятных условиях или под угрозой гибели, могут переходить в особое состояние для того, чтобы выжить. Как сообщает интернет-издание



В ходе исследования ученые наблюдали за бактериями Bacillus subtilis, которые, как и другие, способны образовывать внутри чрезвычайно устойчивую спящую спору и переходить в вегетативное состояние. В клетке останавливается метаболизм, и она пережидает невзгоды, при необходимости - многие тысячи лет.



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Вместе с тем, исследователи обратили внимание на мутантные формы бацилл, которые не могли формировать споры, но в лаборатории переживали довольно тяжелые времена. Как подмечают ученые, для поддержания жизни в клетке, перешедшей в такой замедленный "режим зомби", достаточно питательного раствора, разведенного в тысячи раз. Они называют это "олиготрофным состоянием роста" и считают его особой, прежде неисследованной стратегией выживания, которую микробы могут применять наравне со споруляцией, синтезом антибиотиков и другими.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Микробиологи из Амстердамского университета заявили о том, что бактерии, оказавшись в неблагоприятных условиях или под угрозой гибели, могут переходить в особое состояние для того, чтобы выжить. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua , клетки не впадают в анабиоз, но резко замедляют обмен веществ и действуют словно зомби.В ходе исследования ученые наблюдали за бактериями Bacillus subtilis, которые, как и другие, способны образовывать внутри чрезвычайно устойчивую спящую спору и переходить в вегетативное состояние. В клетке останавливается метаболизм, и она пережидает невзгоды, при необходимости - многие тысячи лет.Вместе с тем, исследователи обратили внимание на мутантные формы бацилл, которые не могли формировать споры, но в лаборатории переживали довольно тяжелые времена. Как подмечают ученые, для поддержания жизни в клетке, перешедшей в такой замедленный "режим зомби", достаточно питательного раствора, разведенного в тысячи раз. Они называют это "олиготрофным состоянием роста" и считают его особой, прежде неисследованной стратегией выживания, которую микробы могут применять наравне со споруляцией, синтезом антибиотиков и другими.





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