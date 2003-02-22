» » Ученые обнаружили гигантскую пчелу
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили гигантскую пчелу

Ученые обнаружили гигантскую пчелуГруппа биологов обнаружила единственную живую самку.

На малоизученом индонезийском острове была обнаружена огромная пчела Уоллеса (Megachile pluto), которая в четыре раза больше обычной европейской пчелы.

Она на протяжении 38 лет считалась вымершей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Группа биологов обнаружила единственную живую самку, которая обитала в гнезде термитов на дереве, на высоте двух метров от земли.

Этот великан - размером с палец взрослого человека. В отличие от своих европейских собратьев, гигантская пчела Уоллеса - одинокое существо, она не живет в гнезде с сотнями других пчел.

Клэй Болт, фотограф дикой природы, первым увидел насекомое, названное в честь британского натуралиста и исследователя Альфреда Рассела Уоллеса, который впервые обнаружил это существо в 1858 году и описал самку пчелы как «большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, напоминающее жука-оленя».

В 1981 году в Индонезии пчела была замечена американским энтомологом Адамом Мессером.

Читайте также: На Солнце обнаружили гигантскую дыру

«Было просто потрясающе видеть, как этот «летающий бульдог», который, как мы думали, больше не существует, предстал прямо перед нами в дикой природе, - сказал Болт. - Увидеть, насколько он красив, услышать, как шумят его гигантские крылья, когда он пролетал над моей головой, было просто невероятно».

О жизненном цикле пчел Уоллеса почти ничего не известно, за исключением того, что самка живет в основном одна и прячется в термитниках, которые покрыты водостойкой смолой.

Пчелу оставили в дикой природе. Местонахождения уникального насекомого не раскрывается из-за опасности, что она станет жертвой браконьеров.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, пчела

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:00 » Автор: Эдгар Букмирза
     162
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх