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Ученые обнаружили гигантскую пчелу
Группа биологов обнаружила единственную живую самку.
На малоизученом индонезийском острове была обнаружена огромная пчела Уоллеса (Megachile pluto), которая в четыре раза больше обычной европейской пчелы.
Она на протяжении 38 лет считалась вымершей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Группа биологов обнаружила единственную живую самку, которая обитала в гнезде термитов на дереве, на высоте двух метров от земли.
Этот великан - размером с палец взрослого человека. В отличие от своих европейских собратьев, гигантская пчела Уоллеса - одинокое существо, она не живет в гнезде с сотнями других пчел.
Клэй Болт, фотограф дикой природы, первым увидел насекомое, названное в честь британского натуралиста и исследователя Альфреда Рассела Уоллеса, который впервые обнаружил это существо в 1858 году и описал самку пчелы как «большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, напоминающее жука-оленя».
В 1981 году в Индонезии пчела была замечена американским энтомологом Адамом Мессером.
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«Было просто потрясающе видеть, как этот «летающий бульдог», который, как мы думали, больше не существует, предстал прямо перед нами в дикой природе, - сказал Болт. - Увидеть, насколько он красив, услышать, как шумят его гигантские крылья, когда он пролетал над моей головой, было просто невероятно».
О жизненном цикле пчел Уоллеса почти ничего не известно, за исключением того, что самка живет в основном одна и прячется в термитниках, которые покрыты водостойкой смолой.
Пчелу оставили в дикой природе. Местонахождения уникального насекомого не раскрывается из-за опасности, что она станет жертвой браконьеров.
На малоизученом индонезийском острове была обнаружена огромная пчела Уоллеса (Megachile pluto), которая в четыре раза больше обычной европейской пчелы.
Она на протяжении 38 лет считалась вымершей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Группа биологов обнаружила единственную живую самку, которая обитала в гнезде термитов на дереве, на высоте двух метров от земли.
Этот великан - размером с палец взрослого человека. В отличие от своих европейских собратьев, гигантская пчела Уоллеса - одинокое существо, она не живет в гнезде с сотнями других пчел.
Клэй Болт, фотограф дикой природы, первым увидел насекомое, названное в честь британского натуралиста и исследователя Альфреда Рассела Уоллеса, который впервые обнаружил это существо в 1858 году и описал самку пчелы как «большое, черное осоподобное насекомое с огромными челюстями, напоминающее жука-оленя».
В 1981 году в Индонезии пчела была замечена американским энтомологом Адамом Мессером.
Читайте также: На Солнце обнаружили гигантскую дыру
«Было просто потрясающе видеть, как этот «летающий бульдог», который, как мы думали, больше не существует, предстал прямо перед нами в дикой природе, - сказал Болт. - Увидеть, насколько он красив, услышать, как шумят его гигантские крылья, когда он пролетал над моей головой, было просто невероятно».
О жизненном цикле пчел Уоллеса почти ничего не известно, за исключением того, что самка живет в основном одна и прячется в термитниках, которые покрыты водостойкой смолой.
Пчелу оставили в дикой природе. Местонахождения уникального насекомого не раскрывается из-за опасности, что она станет жертвой браконьеров.
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