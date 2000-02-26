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Раздел: Невероятное  
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В джунглях Бразилии ученые нашли мертвого кита

В джунглях Бразилии ученые нашли мертвого китаПричину смерти кита определит вскрытие.

На острове Маражо бразильского штата Пара в лесной зоне обнаружено тело горбатого кита. Об этом говорится в описании к опубликованному в Youtube видеоролику.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Пока непонятно, при каких обстоятельствах огромное млекопитающее оказалось посреди леса.

По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды Бразилии, кита в джунглях острова Маражо нашли уже мертвым. В длину млекопитающее достигает 11 метров, в ширину - шести.

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Власти организовали специальную межведомственную комиссию, которая должна провести расследование и выяснить, каким образом горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, мог оказаться так далеко от воды. Причину смерти кита определит вскрытие, а проведя поверхностный осмотр, биологи не нашли на его теле никаких травм.



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 Теги: Бразилия, кит

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Вчера, 23:58 » Автор: Эдгар Букмирза
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