Раздел: Невероятное
В джунглях Бразилии ученые нашли мертвого кита
Причину смерти кита определит вскрытие.
На острове Маражо бразильского штата Пара в лесной зоне обнаружено тело горбатого кита. Об этом говорится в описании к опубликованному в Youtube видеоролику.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пока непонятно, при каких обстоятельствах огромное млекопитающее оказалось посреди леса.
По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды Бразилии, кита в джунглях острова Маражо нашли уже мертвым. В длину млекопитающее достигает 11 метров, в ширину - шести.
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Власти организовали специальную межведомственную комиссию, которая должна провести расследование и выяснить, каким образом горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, мог оказаться так далеко от воды. Причину смерти кита определит вскрытие, а проведя поверхностный осмотр, биологи не нашли на его теле никаких травм.
На острове Маражо бразильского штата Пара в лесной зоне обнаружено тело горбатого кита. Об этом говорится в описании к опубликованному в Youtube видеоролику.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пока непонятно, при каких обстоятельствах огромное млекопитающее оказалось посреди леса.
По данным местного департамента здравоохранения, санитарии и окружающей среды Бразилии, кита в джунглях острова Маражо нашли уже мертвым. В длину млекопитающее достигает 11 метров, в ширину - шести.
Читайте также: В желудке кита нашли 115 пластиковых стаканчиков
Власти организовали специальную межведомственную комиссию, которая должна провести расследование и выяснить, каким образом горбатый кит, естественной средой обитания которого является океан, мог оказаться так далеко от воды. Причину смерти кита определит вскрытие, а проведя поверхностный осмотр, биологи не нашли на его теле никаких травм.
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