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Австралийский чиновник рассказал о всемирном климатическом заговоре

Австралийский чиновник рассказал о всемирном климатическом заговоре Мужчина уверен, что глобального изменения климата не существует.

С каждым месяцем появляется всё больше скептиков, которые уверены, что глобальное потепление – это всего лишь способ манипуляции людьми. Недавно к таким людям примкнулся Морис Ньюман, советник бывшего премьер-министра Австралии. По мнению мужчины, глобальный заговор создала ООН, чтобы заполучить власть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Оговариваемые проблемы касательно глобального потепления не имеют ничего общего с климатом нашей планеты. Долгое время над скептиками смеялись, поскольку все боялись спорить с научной конвенцией. Однако со временем появилось больше данных, которые позволили развить скептицизм.

Последние действия ООН дают понять, что они направлены на расширение своего влияния. Главный инструмент для этого – пугающее всех глобальное потепление. Очевидно, что ООН хочет внедрить новый мировой порядок, отметил мужчина.

По мнению мужчины, многие исследования, доказывающие якобы связь между выбросами углекислого газа и климатическими сдвигами, являются некорректными.

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На протяжении последних двух десятилетий мы наблюдаем стабильность климата (конечно, без единичных аномалий не обходится), что говорит лишь об одном – никакой климатической катастрофы нет. Сейчас ООН очень хорошо финансирует сказки про глобальное изменение климата.

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 Теги: климат, заговор

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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