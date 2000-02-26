Раздел: Невероятное
Австралийский чиновник рассказал о всемирном климатическом заговоре
Мужчина уверен, что глобального изменения климата не существует.
С каждым месяцем появляется всё больше скептиков, которые уверены, что глобальное потепление – это всего лишь способ манипуляции людьми. Недавно к таким людям примкнулся Морис Ньюман, советник бывшего премьер-министра Австралии. По мнению мужчины, глобальный заговор создала ООН, чтобы заполучить власть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Оговариваемые проблемы касательно глобального потепления не имеют ничего общего с климатом нашей планеты. Долгое время над скептиками смеялись, поскольку все боялись спорить с научной конвенцией. Однако со временем появилось больше данных, которые позволили развить скептицизм.
Последние действия ООН дают понять, что они направлены на расширение своего влияния. Главный инструмент для этого – пугающее всех глобальное потепление. Очевидно, что ООН хочет внедрить новый мировой порядок, отметил мужчина.
По мнению мужчины, многие исследования, доказывающие якобы связь между выбросами углекислого газа и климатическими сдвигами, являются некорректными.
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На протяжении последних двух десятилетий мы наблюдаем стабильность климата (конечно, без единичных аномалий не обходится), что говорит лишь об одном – никакой климатической катастрофы нет. Сейчас ООН очень хорошо финансирует сказки про глобальное изменение климата.
С каждым месяцем появляется всё больше скептиков, которые уверены, что глобальное потепление – это всего лишь способ манипуляции людьми. Недавно к таким людям примкнулся Морис Ньюман, советник бывшего премьер-министра Австралии. По мнению мужчины, глобальный заговор создала ООН, чтобы заполучить власть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Оговариваемые проблемы касательно глобального потепления не имеют ничего общего с климатом нашей планеты. Долгое время над скептиками смеялись, поскольку все боялись спорить с научной конвенцией. Однако со временем появилось больше данных, которые позволили развить скептицизм.
Последние действия ООН дают понять, что они направлены на расширение своего влияния. Главный инструмент для этого – пугающее всех глобальное потепление. Очевидно, что ООН хочет внедрить новый мировой порядок, отметил мужчина.
По мнению мужчины, многие исследования, доказывающие якобы связь между выбросами углекислого газа и климатическими сдвигами, являются некорректными.
Читайте также: Опасный грибок может уничтожить всех лягушек на Земле
На протяжении последних двух десятилетий мы наблюдаем стабильность климата (конечно, без единичных аномалий не обходится), что говорит лишь об одном – никакой климатической катастрофы нет. Сейчас ООН очень хорошо финансирует сказки про глобальное изменение климата.
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