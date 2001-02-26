Раздел: Невероятное
Маршалловы острова оказались под угрозой затопления
Острова постепенно уходят под воду.
Люди, проживающие на Маршалловых островах в Тихом океане, уже сейчас страдают от регулярных наводнений и засух. Причина этому – глобальное потепление, из-за которого уровень воды в океане поднимается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если не начать предпринимать меры, соленая вода смешается с пресной, которая имеется в недрах островов. Как итог – людям не будет чего пить.
Архипелаг включает 1156 островов, некоторые из которых густо заселены. Территории располагаются на высоте менее 2-х метров над уровнем моря. В ближайшем будущем люди будут под угрозой.
Для спасения народа власти придумали оригинальный план: они собираются «повысить» острова при помощи песка и стен. Каждый объект, который поднимется на три метра над водой, сможет вместить примерно 130 тыс. человек.
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Реализовать идею планируют к 2023 году. Ранее эксперты сообщали, что под угрозой не только люди, проживающие на островах, но и городское население, которое имеет дома близ прибрежной зоны. Так, под водой могут оказаться Лондон, Хьюстон, Джакарта и т.д.
Люди, проживающие на Маршалловых островах в Тихом океане, уже сейчас страдают от регулярных наводнений и засух. Причина этому – глобальное потепление, из-за которого уровень воды в океане поднимается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если не начать предпринимать меры, соленая вода смешается с пресной, которая имеется в недрах островов. Как итог – людям не будет чего пить.
Архипелаг включает 1156 островов, некоторые из которых густо заселены. Территории располагаются на высоте менее 2-х метров над уровнем моря. В ближайшем будущем люди будут под угрозой.
Для спасения народа власти придумали оригинальный план: они собираются «повысить» острова при помощи песка и стен. Каждый объект, который поднимется на три метра над водой, сможет вместить примерно 130 тыс. человек.
Читайте также: Австралийский чиновник рассказал о всемирном климатическом заговоре
Реализовать идею планируют к 2023 году. Ранее эксперты сообщали, что под угрозой не только люди, проживающие на островах, но и городское население, которое имеет дома близ прибрежной зоны. Так, под водой могут оказаться Лондон, Хьюстон, Джакарта и т.д.
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