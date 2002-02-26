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Раздел: Невероятное  
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В Аргентине засняли жуткую рыбу с зубами человека

В Аргентине засняли жуткую рыбу с зубами человека Находка испугала местных жителей.

Аргентинка Мария Джулия Кандотти из провинции Санта-Фе, владеющая рисовым полем, однажды заметила на своих владениях удивительное существо, похожее на угря, но с огромными «человеческими» зубами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

В тот момент у женщины не было с собой камеры, но когда гость появился снова, она была готова к встрече. В следующий раз «монстр» застрял в насосе, качающем речную воду.

Сфотографировав существо, Мария призвала соседей проявлять бдительность, предположив, что существо может быть опасным.

В то же время прибывшие на место эксперты заявили, что предположения Марии не совсем верны: на рисовом поле оказался американский чешуйчатник, или лепидосирен (лат. Lepidosiren paradoxa).

Эта рыба, широко распространенная в центральной части Южной Америки, питается различными водными беспозвоночными, растениями и мелкой рыбой. Необычные зубы развились у чешуйчатника, как и у других представителей надотряда двоякодышащие, для перемалывания панцирей улиток, креветок и рыбных костей.

К тому же двоякодышащими их называют потому, что эта древняя группа пресноводных рыб обладает как жаберным, так и легочным дыханием.

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Рисовое поле - идеальная среда обитания таких рыб: они предпочитают заболоченные и пересыхающие водоемы со стоячей водой и растительностью. По мере высыхания водоема лепидосирен роет себе «спальное гнездо» и залегает в спячку, переходя полностью на дыхание атмосферным воздухом.

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 Теги: Япония, рыба

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