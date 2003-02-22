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В Австралии открылся уникальный астрологический отель
В этом отеле 95 номеров.
Люди во все времена выбирали отели не только по своему карману (хотя по кошельку - в первую очередь), но и по тем уникальным услугам, которые гостиница предлагала. Например, есть отели, в которых можно проживать с домашними животными, в других вас непременно обследуют на предмет здоровья, не говоря уже об экзотических гостиницах, скажем, ледовых, подводных, высотных и так далее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В Австралии не так дано открылся еще один уникальный отель – астрологический. В чем его фишка? Гостиница, во-первых, находится в историческом, необычном по своему архитектурном обливку, здании китайского квартала Сиднея, что уже символично и привлекательно для многих туристов. Во-вторых, и это главное, в гостинице исключительно все (декор, убранство комнат, обслуживание, питание, всевозможные мероприятия и так далее) вдохновлены и соизмеряются в зависимости от звезд на небе. Например, вы здесь можете посетить астрологическую библиотеку, выпить астрочай, съесть астродесерт, послушать специальную музыку звезд и небесных сфер…
Кроме этого, каждый посетитель этого необычного отеля может воспользоваться услугами астролога, получить консультацию по звездной карте, пройти сеанс медитации, а также познакомиться со всеми астрологическими мероприятиями, которые проходят в данный момент в китайском квартале, с учетом своего знака зодиака.
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В отеле 95 шикарных номеров, проживать в них можно с домашними животными. Боле того, опытные астрологи помогут вам определиться, какой домашний питомец для вас самый удачный и как наладить самые благоприятные взаимные отношения с уже имеющейся собачкой, кошкой и так далее.
Люди во все времена выбирали отели не только по своему карману (хотя по кошельку - в первую очередь), но и по тем уникальным услугам, которые гостиница предлагала. Например, есть отели, в которых можно проживать с домашними животными, в других вас непременно обследуют на предмет здоровья, не говоря уже об экзотических гостиницах, скажем, ледовых, подводных, высотных и так далее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В Австралии не так дано открылся еще один уникальный отель – астрологический. В чем его фишка? Гостиница, во-первых, находится в историческом, необычном по своему архитектурном обливку, здании китайского квартала Сиднея, что уже символично и привлекательно для многих туристов. Во-вторых, и это главное, в гостинице исключительно все (декор, убранство комнат, обслуживание, питание, всевозможные мероприятия и так далее) вдохновлены и соизмеряются в зависимости от звезд на небе. Например, вы здесь можете посетить астрологическую библиотеку, выпить астрочай, съесть астродесерт, послушать специальную музыку звезд и небесных сфер…
Кроме этого, каждый посетитель этого необычного отеля может воспользоваться услугами астролога, получить консультацию по звездной карте, пройти сеанс медитации, а также познакомиться со всеми астрологическими мероприятиями, которые проходят в данный момент в китайском квартале, с учетом своего знака зодиака.
Читайте также: В Аргентине засняли жуткую рыбу с зубами человека
В отеле 95 шикарных номеров, проживать в них можно с домашними животными. Боле того, опытные астрологи помогут вам определиться, какой домашний питомец для вас самый удачный и как наладить самые благоприятные взаимные отношения с уже имеющейся собачкой, кошкой и так далее.
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