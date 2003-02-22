Раздел: Невероятное
Раскрыта тайна исчезновения древней империи
Кхмерская империя образовалась примерно в девятом веке нашей эры.
Причиной краха столицы Кхмерской империи, города Ангора, стал постепенный отток горожан и последующее сокращения численности населения, выяснила научная группа из Австралии и Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Кхмерская империя образовалась примерно в девятом веке нашей эры на территории современной Камбоджи и сопредельных ей государств - Вьетнама, Тайланда и Лаоса и просуществовала до середины 15 столетия. Долгое время считалось, что феодальная империя исчезла из-за разорительных войн против соседних монских государств и княжеств Тьямпа. Другой причиной краха кхмеров считалась череда паводков и засух или резкое запустение местности в середине 15-го века.
Ученые изучили образцы осадочных пород в указанной местности, чтобы понять, как менялась интенсивность земледелия кхмеров с течением времени. Выяснилось, что активность воздействия на окружающую среду начала снижаться еще за сто лет до окончательного упадка древнего мегаполиса - в первые десятилетия 14-го века. Менее заметными стали признаки вырубки лесов, эрозии почвы, следы от продуктов горения. Как указывают ученые, к концу столетия один из рвов был покрыт болотной растительностью, что свидетельствует о том, что к тому времени им перестали пользоваться.
Читайте также: Раскрыта еще одна тайна Стоунхенджа
Результаты исследования указывают на постепенный отток населения из камбоджийской столицы. Именно этот процесс, по мнению ученых, привел к упадку Ангора. Специалисты подчеркивают, что к краху города и исчезновению империи привели длительные изменения, а не резкий демографический коллапс.
Причиной краха столицы Кхмерской империи, города Ангора, стал постепенный отток горожан и последующее сокращения численности населения, выяснила научная группа из Австралии и Франции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Кхмерская империя образовалась примерно в девятом веке нашей эры на территории современной Камбоджи и сопредельных ей государств - Вьетнама, Тайланда и Лаоса и просуществовала до середины 15 столетия. Долгое время считалось, что феодальная империя исчезла из-за разорительных войн против соседних монских государств и княжеств Тьямпа. Другой причиной краха кхмеров считалась череда паводков и засух или резкое запустение местности в середине 15-го века.
Ученые изучили образцы осадочных пород в указанной местности, чтобы понять, как менялась интенсивность земледелия кхмеров с течением времени. Выяснилось, что активность воздействия на окружающую среду начала снижаться еще за сто лет до окончательного упадка древнего мегаполиса - в первые десятилетия 14-го века. Менее заметными стали признаки вырубки лесов, эрозии почвы, следы от продуктов горения. Как указывают ученые, к концу столетия один из рвов был покрыт болотной растительностью, что свидетельствует о том, что к тому времени им перестали пользоваться.
Читайте также: Раскрыта еще одна тайна Стоунхенджа
Результаты исследования указывают на постепенный отток населения из камбоджийской столицы. Именно этот процесс, по мнению ученых, привел к упадку Ангора. Специалисты подчеркивают, что к краху города и исчезновению империи привели длительные изменения, а не резкий демографический коллапс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий