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Раздел: Невероятное  
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Раскрыта тайна исчезновения древней империи

Раскрыта тайна исчезновения древней империиКхмерская империя образовалась примерно в девятом веке нашей эры.

Причиной краха столицы Кхмерской империи, города Ангора, стал постепенный отток горожан и последующее сокращения численности населения, выяснила научная группа из Австралии и Франции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

Кхмерская империя образовалась примерно в девятом веке нашей эры на территории современной Камбоджи и сопредельных ей государств - Вьетнама, Тайланда и Лаоса и просуществовала до середины 15 столетия. Долгое время считалось, что феодальная империя исчезла из-за разорительных войн против соседних монских государств и княжеств Тьямпа. Другой причиной краха кхмеров считалась череда паводков и засух или резкое запустение местности в середине 15-го века.

Ученые изучили образцы осадочных пород в указанной местности, чтобы понять, как менялась интенсивность земледелия кхмеров с течением времени. Выяснилось, что активность воздействия на окружающую среду начала снижаться еще за сто лет до окончательного упадка древнего мегаполиса - в первые десятилетия 14-го века. Менее заметными стали признаки вырубки лесов, эрозии почвы, следы от продуктов горения. Как указывают ученые, к концу столетия один из рвов был покрыт болотной растительностью, что свидетельствует о том, что к тому времени им перестали пользоваться.

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Результаты исследования указывают на постепенный отток населения из камбоджийской столицы. Именно этот процесс, по мнению ученых, привел к упадку Ангора. Специалисты подчеркивают, что к краху города и исчезновению империи привели длительные изменения, а не резкий демографический коллапс.

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 Теги: тайна, исчезновение, империя

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