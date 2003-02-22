Раздел: Невероятное
Доказано спонтанное появление жизни в океанах
В ходе эксперимента исследователи воспроизвели в пробирках химические процессы.
Астробиологи НАСА из Лаборатории реактивного движения в Пасадене воссоздали условия, подходящие для появления первых живых организмов под водой в отсутствие солнечных лучей, необходимых для фотосинтеза. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
В ходе эксперимента исследователи воспроизвели в пробирках химические процессы, которые могли протекать на дне первичных морей Земли. В первом случае было смоделировано осаждение на дно оксигидроксидов железа, во втором случае - деятельность гидротермальных источников, выпускающих гидроксиды железа в воду. Эти соединения вступали в реакцию с аммонием (NH4Cl) и пируватом, который играет ключевую роль в метаболизме живых организмов.
Пируват или пировиноградная кислота (C3H4O3) является простым органическим веществом, которое могло спонтанно формироваться в гидротермальных системах. Ученые выяснили, что в смоделированных условиях в присутствии оксидов железа пируват подвергается восстановительному аминированию, то есть его карбонильная группа (С=О) замещается на амин. В результате получается простейшая аминокислота - аланин (один из компонентов белков). При этом максимальное количество аланина производится, когда среда является щелочной, а минералы оксигидроксида железа содержат в равных количествах двухвалентное и трехвалентное железо.
Подобные условия встречаются в богатых железом породах вблизи гидротермальных источников с высокой щелочностью. Температуры воды при этом должна достигать 70 градусов Цельсия. Вместе с тем химические реакции производят не только аланин, но и другие соединения, которые могут стать основой для более сложной органики. Таким образом, на дне океанов возможно появление хемосинтезирующих организмов, которые получают энергию за счет окисления неорганических веществ.
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По словам исследователей, результаты повышают вероятность существования жизни на таких космических объектах, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), которые имеют подледные океаны и являются геологически активными из-за приливных сил газовых гигантов.
Астробиологи НАСА из Лаборатории реактивного движения в Пасадене воссоздали условия, подходящие для появления первых живых организмов под водой в отсутствие солнечных лучей, необходимых для фотосинтеза. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pop mech.
В ходе эксперимента исследователи воспроизвели в пробирках химические процессы, которые могли протекать на дне первичных морей Земли. В первом случае было смоделировано осаждение на дно оксигидроксидов железа, во втором случае - деятельность гидротермальных источников, выпускающих гидроксиды железа в воду. Эти соединения вступали в реакцию с аммонием (NH4Cl) и пируватом, который играет ключевую роль в метаболизме живых организмов.
Пируват или пировиноградная кислота (C3H4O3) является простым органическим веществом, которое могло спонтанно формироваться в гидротермальных системах. Ученые выяснили, что в смоделированных условиях в присутствии оксидов железа пируват подвергается восстановительному аминированию, то есть его карбонильная группа (С=О) замещается на амин. В результате получается простейшая аминокислота - аланин (один из компонентов белков). При этом максимальное количество аланина производится, когда среда является щелочной, а минералы оксигидроксида железа содержат в равных количествах двухвалентное и трехвалентное железо.
Подобные условия встречаются в богатых железом породах вблизи гидротермальных источников с высокой щелочностью. Температуры воды при этом должна достигать 70 градусов Цельсия. Вместе с тем химические реакции производят не только аланин, но и другие соединения, которые могут стать основой для более сложной органики. Таким образом, на дне океанов возможно появление хемосинтезирующих организмов, которые получают энергию за счет окисления неорганических веществ.
Читайте также: Таинственность и красота техники, затонувшей в морях и океанах. Фото
По словам исследователей, результаты повышают вероятность существования жизни на таких космических объектах, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), которые имеют подледные океаны и являются геологически активными из-за приливных сил газовых гигантов.
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