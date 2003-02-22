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Выдвинута новая версия гибели австралопитека Люси
Ученый напомнил, что останки Люси были обнаружены на участке длиной в 100 метров.
Французский палеонтолог Филипп Шарлие выдвинул новую теорию, проливающую свет на обстоятельства гибели Люси - первого известного науке австралопитека, чьи останки были обнаружены в 1974 году на территории Эфиопии. Выступая в эфире радио Europe 1, ученый рассказал, что она могла стать жертвой крокодила.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В 2016 году американский антрополог Джон Каппельман предположил, что Люси могла погибнуть, упав с высокого дерева.
"Мы обратили внимание, что на костях были следы переломов, которые описал наш американский коллега, однако были также следы укуса в районе таза, - пояснил Шарлие. - Отметины от зубов соответствуют таковым от укусов некоторых из этих рептилий [крокодилов]".
Как уточняет радиостанция, Шарлие много времени уделил сравнению полученных данных с результатами судебно-медицинских экспертиз, проводившихся в наше время после нападений крокодилов.
"Выглядит так, будто тело было разорвано на части, хотя также это соответствует разрушениям, которые можно увидеть при оползнях, - отметил он. - Интересно, что на том же стратиграфическом подразделении были обнаружены останки рептилии, то есть крокодила".
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В то же время, палеонтолог не стал опровергать выводы о том, что причиной гибели могло стать именно падение с большой высоты. "История не такая уж простая, она упала с дерева, такое возможно, однако потом у нее осталось еще меньше шансов, поскольку на нее напал крокодил, а затем там прошел сель", - констатировал он.
Французский палеонтолог Филипп Шарлие выдвинул новую теорию, проливающую свет на обстоятельства гибели Люси - первого известного науке австралопитека, чьи останки были обнаружены в 1974 году на территории Эфиопии. Выступая в эфире радио Europe 1, ученый рассказал, что она могла стать жертвой крокодила.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
В 2016 году американский антрополог Джон Каппельман предположил, что Люси могла погибнуть, упав с высокого дерева.
"Мы обратили внимание, что на костях были следы переломов, которые описал наш американский коллега, однако были также следы укуса в районе таза, - пояснил Шарлие. - Отметины от зубов соответствуют таковым от укусов некоторых из этих рептилий [крокодилов]".
Как уточняет радиостанция, Шарлие много времени уделил сравнению полученных данных с результатами судебно-медицинских экспертиз, проводившихся в наше время после нападений крокодилов.
"Выглядит так, будто тело было разорвано на части, хотя также это соответствует разрушениям, которые можно увидеть при оползнях, - отметил он. - Интересно, что на том же стратиграфическом подразделении были обнаружены останки рептилии, то есть крокодила".
Читайте также: Названа новая версия гибели военнослужащих РФ в Сирии
В то же время, палеонтолог не стал опровергать выводы о том, что причиной гибели могло стать именно падение с большой высоты. "История не такая уж простая, она упала с дерева, такое возможно, однако потом у нее осталось еще меньше шансов, поскольку на нее напал крокодил, а затем там прошел сель", - констатировал он.
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