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В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц
В захоронении была найдена старая лиса со сломанной лапой.
Испанские археологи обнаружили на северо-востоке Пиренейского полуострова древние захоронения, в которых вместе с людьми были погребены одомашненные лисицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает EurekAlert, погребения датированы концом третьего - началом второго тысячелетий до нашей эры. В большинстве захоронений рядом с останками людей были обнаружены кости собак. Это была широко распространенная похоронная практика.
Удивило же ученых то, что в некоторых могилах находились кости не собак, а лисиц. Анализ показал, что рацион питания у четырех зверей был таким же, как и у людей. У других лисиц он отличался от человеческого. То есть в могилах находились как дикие звери, так и прирученные.
Это свидетельствует о том, что люди бронзового века пытались одомашнить лисиц так же, как это было сделано с собаками. Наиболее любопытным археологи называют открытие, сделанное в местечке Кан-Рокета недалеко от Барселоны.
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Анализ перелома показал, что зверю оказывали медицинскую помощь - люди наложили шину на поврежденную конечность.
Испанские археологи обнаружили на северо-востоке Пиренейского полуострова древние захоронения, в которых вместе с людьми были погребены одомашненные лисицы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает EurekAlert, погребения датированы концом третьего - началом второго тысячелетий до нашей эры. В большинстве захоронений рядом с останками людей были обнаружены кости собак. Это была широко распространенная похоронная практика.
Удивило же ученых то, что в некоторых могилах находились кости не собак, а лисиц. Анализ показал, что рацион питания у четырех зверей был таким же, как и у людей. У других лисиц он отличался от человеческого. То есть в могилах находились как дикие звери, так и прирученные.
Это свидетельствует о том, что люди бронзового века пытались одомашнить лисиц так же, как это было сделано с собаками. Наиболее любопытным археологи называют открытие, сделанное в местечке Кан-Рокета недалеко от Барселоны.
Читайте также: В Британии нашли уникальные останки человека
Анализ перелома показал, что зверю оказывали медицинскую помощь - люди наложили шину на поврежденную конечность.
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