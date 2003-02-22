» » В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц 
Раздел: Невероятное  
0

В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц 

В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц  В захоронении была найдена старая лиса со сломанной лапой.

Испанские археологи обнаружили на северо-востоке Пиренейского полуострова древние захоронения, в которых вместе с людьми были погребены одомашненные лисицы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает EurekAlert, погребения датированы концом третьего - началом второго тысячелетий до нашей эры. В большинстве захоронений рядом с останками людей были обнаружены кости собак. Это была широко распространенная похоронная практика.

Удивило же ученых то, что в некоторых могилах находились кости не собак, а лисиц. Анализ показал, что рацион питания у четырех зверей был таким же, как и у людей. У других лисиц он отличался от человеческого. То есть в могилах находились как дикие звери, так и прирученные.

Это свидетельствует о том, что люди бронзового века пытались одомашнить лисиц так же, как это было сделано с собаками. Наиболее любопытным археологи называют открытие, сделанное в местечке Кан-Рокета недалеко от Барселоны.

Читайте также: В Британии нашли уникальные останки человека

Анализ перелома показал, что зверю оказывали медицинскую помощь - люди наложили шину на поврежденную конечность.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: захоронения, лисица

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:10 » Автор: Эдгар Букмирза
     93
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх