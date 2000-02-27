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Раздел: Невероятное  
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В Японии обнаружили странный "инопланетный" камень

В Японии обнаружили странный "инопланетный" камень Объект отличается от других камней своей расцветкой.

Один мужчина, являющийся пользователем соцсети «Reddit», выложил на этом сайте фото загадочного камня с непонятными символами. Находка была сделана на острове Окинава на некотором пляже. Камень выделялся среди гальки своей формой и расцветкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Не нужно всматриваться, чтобы увидеть на находке множество бордовых рисунков. Как отметил мужчина, вкрапления относятся к другой горной породе. Из этого следует, что камень точно сделали не люди, однако и не природа. Возможно, в Японии было найдено произведение искусства инопланетян.

Теории инопланетного происхождения находки придерживаются многие пользователи. По мнению людей, пришельцы зашифровали какую-то информацию, которая может быть важной. Не исключено, что камень использовался с целью проведения тех или иных обрядов.

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Автор считает, что камень могла создать какая-то древняя цивилизация, отличавшаяся развитостью. Пользователи сети посоветовали мужчине обратиться к археологам, чтобы те помогли раскрыть для всех правду.

В Японии обнаружили странный "инопланетный" камень


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 Теги: Япония, камень

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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