Раздел: Невероятное
В Японии обнаружили странный "инопланетный" камень
Объект отличается от других камней своей расцветкой.
Один мужчина, являющийся пользователем соцсети «Reddit», выложил на этом сайте фото загадочного камня с непонятными символами. Находка была сделана на острове Окинава на некотором пляже. Камень выделялся среди гальки своей формой и расцветкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Не нужно всматриваться, чтобы увидеть на находке множество бордовых рисунков. Как отметил мужчина, вкрапления относятся к другой горной породе. Из этого следует, что камень точно сделали не люди, однако и не природа. Возможно, в Японии было найдено произведение искусства инопланетян.
Теории инопланетного происхождения находки придерживаются многие пользователи. По мнению людей, пришельцы зашифровали какую-то информацию, которая может быть важной. Не исключено, что камень использовался с целью проведения тех или иных обрядов.
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Автор считает, что камень могла создать какая-то древняя цивилизация, отличавшаяся развитостью. Пользователи сети посоветовали мужчине обратиться к археологам, чтобы те помогли раскрыть для всех правду.
Один мужчина, являющийся пользователем соцсети «Reddit», выложил на этом сайте фото загадочного камня с непонятными символами. Находка была сделана на острове Окинава на некотором пляже. Камень выделялся среди гальки своей формой и расцветкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Не нужно всматриваться, чтобы увидеть на находке множество бордовых рисунков. Как отметил мужчина, вкрапления относятся к другой горной породе. Из этого следует, что камень точно сделали не люди, однако и не природа. Возможно, в Японии было найдено произведение искусства инопланетян.
Теории инопланетного происхождения находки придерживаются многие пользователи. По мнению людей, пришельцы зашифровали какую-то информацию, которая может быть важной. Не исключено, что камень использовался с целью проведения тех или иных обрядов.
Читайте также: NASA показало испытания уникального глубоководного робота
Автор считает, что камень могла создать какая-то древняя цивилизация, отличавшаяся развитостью. Пользователи сети посоветовали мужчине обратиться к археологам, чтобы те помогли раскрыть для всех правду.
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