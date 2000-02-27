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В Канаде засняли необычное ледяное цунами

В Канаде засняли необычное ледяное цунами На берег вынесло множество ледяных глыб.

Несколько дней назад в маленьком канадском городке Форт-Эри, который находится в провинции Онтарио, случилось уникальное стихийное явление. 24 февраля местные жители наблюдали за «выходящими» из реки ледяными глыбами, которые смогли преодолеть бетонную стену, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Лед плыл по реке в сторону озера Эри. Из-за сильнейшего ветра он оказался на набережной – прямо на территории парка. Как отметили местные власти, они следят за ситуацией, поэтому в случае её обострения будут сразу реагировать.

Мэрия уже вооружилась оборудованием для разделения ледяных кусков и предотвращения распространения стихии. Сейчас в опасности 22 понтона, которые защищают берег и водозабор Ниагарского энергетического проекта.

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Ледяное цунами, как правило, возникает в весенние месяцы во время половодья и сильных порывов ветра. Эти факторы значительно ускоряют движение льда, который и выходит из русла рек. В нашем случае единственная причина явления – ветер приличной силы.



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 Теги: цунами, видео

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