Раздел: Невероятное
Ученые сделали неожиданное открытие о рыбах с белой кровью
Крокодиловая белокровка обладает уникальным строением сердечно-сосудистой системы.
Исследователи из Корейского полярного научно-исследовательского института детально изучили странное существо, обитающее в водах Антарктиды, под названием Крокодиловая белокровка (Chaenocephalus aceratus) и сделали невероятное открытие о способности этого животного выживать в холодных антарктических водах. Выяснилось, что вместо крови у этой рыбы по венам течет биологический аналог антифриза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Особенность крови крокодиловой белокровки в том, что в ней отсутствуют эритроциты, переносящие кислород по сосудам, а также отвечающих за ее красный оттенок – поэтому ее кровь белого цвета. Это единственное известное науке позвоночное существо, обладающее данным свойством.
Выживать в холодных водах Антарктики, температура которой немного ниже нуля по Цельсию, помогает огромное сердце по соотношению к телу, а также необычная сосудистая система, по которой течет гликопротеин, играющий роль антифриза - он понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.
Детальное изучение генов этого существа показало, что подотряд "ледяных" рыб Notothenioidei отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад, когда температура в районе Антарктиды начала опускаться. Когда 14 миллионов лет назад антарктические воды опустились до -1,9 градусов по Цельсию, организм нототеноидов начал адаптироваться к экстремальным условиям. В своей статье ученые отмечают, что гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность.
Читайте также: Ученые спрогнозировали высыхание крупнейшей реки Украины
Подобные исследования помогают ученым понять, как именно животным удается выживать в условиях крайне низких температур. Именно благодаря им человечество раз за разом узнает, как высока на самом деле способность жизни адаптироваться к любым, даже невероятно суровым условиям.
Исследователи из Корейского полярного научно-исследовательского института детально изучили странное существо, обитающее в водах Антарктиды, под названием Крокодиловая белокровка (Chaenocephalus aceratus) и сделали невероятное открытие о способности этого животного выживать в холодных антарктических водах. Выяснилось, что вместо крови у этой рыбы по венам течет биологический аналог антифриза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Особенность крови крокодиловой белокровки в том, что в ней отсутствуют эритроциты, переносящие кислород по сосудам, а также отвечающих за ее красный оттенок – поэтому ее кровь белого цвета. Это единственное известное науке позвоночное существо, обладающее данным свойством.
Выживать в холодных водах Антарктики, температура которой немного ниже нуля по Цельсию, помогает огромное сердце по соотношению к телу, а также необычная сосудистая система, по которой течет гликопротеин, играющий роль антифриза - он понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.
Детальное изучение генов этого существа показало, что подотряд "ледяных" рыб Notothenioidei отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад, когда температура в районе Антарктиды начала опускаться. Когда 14 миллионов лет назад антарктические воды опустились до -1,9 градусов по Цельсию, организм нототеноидов начал адаптироваться к экстремальным условиям. В своей статье ученые отмечают, что гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность.
Читайте также: Ученые спрогнозировали высыхание крупнейшей реки Украины
Подобные исследования помогают ученым понять, как именно животным удается выживать в условиях крайне низких температур. Именно благодаря им человечество раз за разом узнает, как высока на самом деле способность жизни адаптироваться к любым, даже невероятно суровым условиям.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
139
0
Оставьте свой комментарий