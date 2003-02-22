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Ученые сделали неожиданное открытие о рыбах с белой кровью

Ученые сделали неожиданное открытие о рыбах с белой кровью Крокодиловая белокровка обладает уникальным строением сердечно-сосудистой системы.

Исследователи из Корейского полярного научно-исследовательского института детально изучили странное существо, обитающее в водах Антарктиды, под названием Крокодиловая белокровка (Chaenocephalus aceratus) и сделали невероятное открытие о способности этого животного выживать в холодных антарктических водах. Выяснилось, что вместо крови у этой рыбы по венам течет биологический аналог антифриза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Особенность крови крокодиловой белокровки в том, что в ней отсутствуют эритроциты, переносящие кислород по сосудам, а также отвечающих за ее красный оттенок – поэтому ее кровь белого цвета. Это единственное известное науке позвоночное существо, обладающее данным свойством.

Выживать в холодных водах Антарктики, температура которой немного ниже нуля по Цельсию, помогает огромное сердце по соотношению к телу, а также необычная сосудистая система, по которой течет гликопротеин, играющий роль антифриза - он понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.

Детальное изучение генов этого существа показало, что подотряд "ледяных" рыб Notothenioidei отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад, когда температура в районе Антарктиды начала опускаться. Когда 14 миллионов лет назад антарктические воды опустились до -1,9 градусов по Цельсию, организм нототеноидов начал адаптироваться к экстремальным условиям. В своей статье ученые отмечают, что гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность.

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Подобные исследования помогают ученым понять, как именно животным удается выживать в условиях крайне низких температур. Именно благодаря им человечество раз за разом узнает, как высока на самом деле способность жизни адаптироваться к любым, даже невероятно суровым условиям.



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 Теги: рыбы, кровь

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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