Раздел: Невероятное
Ученые засекли новые аномальные сигналы из космоса
Специалисты обнаружили 58 сигналов, которые могут принадлежать инопланетным лазерным технологиям.
В Калифорнийском университете в Беркли уловили новые сигналы в районе звезды Табби, которые могут свидетельствовать о наличии высокотехнологических построек в космосе. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Звезда Табби (KIC 8462852) стала известна своими необъяснимыми циклическими изменениями яркости еще в 2015 году. Накануне группа специалистов засекла несколько аномальных сигналов, направленных от этой звезды.
Астрономы сделали и изучили 177 спектров высокого разрешения Табби в диапазоне волн от 374 до 970 нанометров. Таким образом специалисты хотят обнаружить следы существования инопланетных лазерных технологий.
Ученые отобрали 58 сигналов, которые могут иметь лазерное происхождение. Детальное исследование показало, что все эти сигналы могли произойти по естественным, а не искусственным причинам. К примеру, периодическое изменение силы свечения Табби можно объяснить облаком пыли или другими небесными телами природного происхождения, вращающимися вокруг светила.
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Но учитывая, что расстояние до звезды составляет 1470 световых лет, специалисты не отбрасываю возможность того, что происхождение сигналов может быть искусственным.
В Калифорнийском университете в Беркли уловили новые сигналы в районе звезды Табби, которые могут свидетельствовать о наличии высокотехнологических построек в космосе. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Звезда Табби (KIC 8462852) стала известна своими необъяснимыми циклическими изменениями яркости еще в 2015 году. Накануне группа специалистов засекла несколько аномальных сигналов, направленных от этой звезды.
Астрономы сделали и изучили 177 спектров высокого разрешения Табби в диапазоне волн от 374 до 970 нанометров. Таким образом специалисты хотят обнаружить следы существования инопланетных лазерных технологий.
Ученые отобрали 58 сигналов, которые могут иметь лазерное происхождение. Детальное исследование показало, что все эти сигналы могли произойти по естественным, а не искусственным причинам. К примеру, периодическое изменение силы свечения Табби можно объяснить облаком пыли или другими небесными телами природного происхождения, вращающимися вокруг светила.
Читайте также: Зонд прислал необычный снимок астероида Рюгу
Но учитывая, что расстояние до звезды составляет 1470 световых лет, специалисты не отбрасываю возможность того, что происхождение сигналов может быть искусственным.
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