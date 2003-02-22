Раздел: Невероятное
Ученые научились снова делать уголь из углекислого газа
Исследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля.
Учёные из Мельбурнского королевского технологического университета открыли новый процесс, который превращает углекислый газ обратно в уголь. Теоретически, это даёт возможность собирать вредный парниковый газ и устранять его из атмосферы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Исследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля, добавив его к длинному списку существующих технологий по улавливанию и хранению CO2.
Секвестрация углерода - это процесс, связанный с улавливанием углерода и долгосрочным хранением углекислого газа из атмосферы или других форм углерода для смягчения или замедления глобального потепления. За долгие годы учёные предложили множество методик.
Новая технология - только одна из них, но прошлые попытки преобразования CO2 в твёрдый материал требовали высоких температур и были невыгодны.
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Она использует жидкометаллический катализатор и жидкий электролит, позволяя преобразовать диоксид углерода с помощью разрядов электрического тока в своего рода твердые углеродные «хлопья». Эти хлопья можно можно захоронить в земле, чтобы предотвратить попадание газа обратно в атмосферу.
Учёные из Мельбурнского королевского технологического университета открыли новый процесс, который превращает углекислый газ обратно в уголь. Теоретически, это даёт возможность собирать вредный парниковый газ и устранять его из атмосферы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.
Исследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля, добавив его к длинному списку существующих технологий по улавливанию и хранению CO2.
Секвестрация углерода - это процесс, связанный с улавливанием углерода и долгосрочным хранением углекислого газа из атмосферы или других форм углерода для смягчения или замедления глобального потепления. За долгие годы учёные предложили множество методик.
Новая технология - только одна из них, но прошлые попытки преобразования CO2 в твёрдый материал требовали высоких температур и были невыгодны.
Читайте также: Ученые нашли способ превращать выбросы углекислого газа в полезную энергию
Она использует жидкометаллический катализатор и жидкий электролит, позволяя преобразовать диоксид углерода с помощью разрядов электрического тока в своего рода твердые углеродные «хлопья». Эти хлопья можно можно захоронить в земле, чтобы предотвратить попадание газа обратно в атмосферу.
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