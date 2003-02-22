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Раздел: Невероятное  
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Ученые научились снова делать уголь из углекислого газа

Ученые научились снова делать уголь из углекислого газаИсследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля.

Учёные из Мельбурнского королевского технологического университета открыли новый процесс, который превращает углекислый газ обратно в уголь. Теоретически, это даёт возможность собирать вредный парниковый газ и устранять его из атмосферы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ferra.

Исследователи впервые разработали эффективный метод преобразовывать углекислый газ в твёрдые частицы угля, добавив его к длинному списку существующих технологий по улавливанию и хранению CO2.

Секвестрация углерода - это процесс, связанный с улавливанием углерода и долгосрочным хранением углекислого газа из атмосферы или других форм углерода для смягчения или замедления глобального потепления. За долгие годы учёные предложили множество методик.

Новая технология - только одна из них, но прошлые попытки преобразования CO2 в твёрдый материал требовали высоких температур и были невыгодны.

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Она использует жидкометаллический катализатор и жидкий электролит, позволяя преобразовать диоксид углерода с помощью разрядов электрического тока в своего рода твердые углеродные «хлопья». Эти хлопья можно можно захоронить в земле, чтобы предотвратить попадание газа обратно в атмосферу.

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 Теги: Ученые, уголь

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Сегодня, 21:04 » Автор: Эдгар Букмирза
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