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Раздел: Невероятное  
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Признанный вымершим зверь найден живым

Признанный вымершим зверь найден живымРейнджеры заявили, что дважды замечали хищника.

Тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, обнаружен на острове Тайвань.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Охраняющие деревни рейнджеры заявили, что дважды замечали хищника во время патрулирования юго-восточной части острова. Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.

Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си сообщил местным СМИ, что не сомневается в существовании этой особи по сей день. По его мнению, леопарды десятки лет не появлялись на людях, поскольку проявляли предельную бдительность и осторожность.

Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.

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В феврале сообщалось, что гигантскую черепаху, вид которой был признан вымершим более 100 лет назад, обнаружили на Галапагосских островах. Взрослую особь нашли в ходе экспедиции. До этого момента единственным фактом существования вида Chelonoidis phantasticus считалось подтверждение экспедиции Калифорнийской академии наук, сделанное в 1906 году.

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 Теги: зверь, вымирание

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Вчера, 23:52 » Автор: Эдгар Букмирза
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