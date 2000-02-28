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Джефф Безос предсказал будущую жизнь людей в космосе
Согласно прогнозу, люди будут вынуждены покинуть Землю.
Джефф Безос – гендиректора «Amazon» и «Blue Origin» дал новое интервью. По мнению специалиста, в будущем человечество отдаст предпочтение проживанию в огромных космических колониях, чтобы свободно летать от одной планеты к другой. Полезные ископаемые Земли потихоньку истощаются, поэтому людям придется искать сырье на других планетах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Наша планета превратится в некую базу для легкой промышленности. Основные производственные силы будут сосредоточены на других космических телах.
Люди смогут время от времени посещать Землю, однако преимущественная их часть отдаст предпочтение постоянному движению между планетами. Сейчас осуществлять полеты в космос очень дорого, космические колонии значительно упростят данные процессы и снизят на них затраты.
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Однако, стоит отметить, Безос считает Землю идеальным местом для жизни, поэтому он не понимает, почему люди жаждут куда-то улететь. Сегодня мужчина со своей командой трудится в компании «Blue Origin», чтобы дать в будущем людям возможность подробнее изучить околоземное пространство.
Джефф Безос – гендиректора «Amazon» и «Blue Origin» дал новое интервью. По мнению специалиста, в будущем человечество отдаст предпочтение проживанию в огромных космических колониях, чтобы свободно летать от одной планеты к другой. Полезные ископаемые Земли потихоньку истощаются, поэтому людям придется искать сырье на других планетах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Наша планета превратится в некую базу для легкой промышленности. Основные производственные силы будут сосредоточены на других космических телах.
Люди смогут время от времени посещать Землю, однако преимущественная их часть отдаст предпочтение постоянному движению между планетами. Сейчас осуществлять полеты в космос очень дорого, космические колонии значительно упростят данные процессы и снизят на них затраты.
Читайте также: Ученые сделали неожиданное открытие о рыбах с белой кровью
Однако, стоит отметить, Безос считает Землю идеальным местом для жизни, поэтому он не понимает, почему люди жаждут куда-то улететь. Сегодня мужчина со своей командой трудится в компании «Blue Origin», чтобы дать в будущем людям возможность подробнее изучить околоземное пространство.
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