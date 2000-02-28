Раздел: Невероятное
Изобретатель GPS поделился своими опасениями о технологии
Ученый не ожидал, что GPS будет массово использоваться для слежки.
Почти сорок лет назад Брэд Паркинсон создал такую функцию, как GPS. Разработки велись совместно с Джеймсом Спилкером, Уго Фрюхауфом и Ричардом Шварцем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По завершении работы Паркинсон составил список возможных сфер деятельности, в которых может использоваться GPS. Мужчина и не ожидал, что при помощи его изобретения крупные и не очень компании будут следить за своими потребителями и клиентами, этот вариант Брэд даже придумать не мог.
Смартфоны людей связываются минимум с 4-мя спутниками для определения местоположения с точностью до нескольких метров. Всего в наличии 24 спутника. Разработка имеет большое количество положительных сторон: помогает фермерам повышать урожайность при помощи «точного земледелия», спокойно путешествовать людям и т.д.
Однако имеется один весомый недостаток: разработчики приложений без разрешения получают доступ к вашему местоположению, чтобы показывать более релевантную рекламу и т.д.
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Брэд Паркинсон не мог себе представить, как распространится его технология среди масс. Многие относятся к слежке со скепсисом, однако глупо отрицать правду.
Почти сорок лет назад Брэд Паркинсон создал такую функцию, как GPS. Разработки велись совместно с Джеймсом Спилкером, Уго Фрюхауфом и Ричардом Шварцем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По завершении работы Паркинсон составил список возможных сфер деятельности, в которых может использоваться GPS. Мужчина и не ожидал, что при помощи его изобретения крупные и не очень компании будут следить за своими потребителями и клиентами, этот вариант Брэд даже придумать не мог.
Смартфоны людей связываются минимум с 4-мя спутниками для определения местоположения с точностью до нескольких метров. Всего в наличии 24 спутника. Разработка имеет большое количество положительных сторон: помогает фермерам повышать урожайность при помощи «точного земледелия», спокойно путешествовать людям и т.д.
Однако имеется один весомый недостаток: разработчики приложений без разрешения получают доступ к вашему местоположению, чтобы показывать более релевантную рекламу и т.д.
Читайте также: Джефф Безос предсказал будущую жизнь людей в космосе
Брэд Паркинсон не мог себе представить, как распространится его технология среди масс. Многие относятся к слежке со скепсисом, однако глупо отрицать правду.
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