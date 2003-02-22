Раздел: Невероятное
На снимках Антарктиды нашли объект, похожий на летающую тарелку
Это уже не первое подобное открытие на континенте.
Неутомимый исследователь паранормальных явлений В.Дегтерев, если проследить его изыскания, больше всего уделяет внимания отчего-то перевалу Дятлова и Антарктиде. Первое предпочтительное место исследования еще понятно, Валентин сам с Урала (Нижний Тагил), а вот ледовый материк почему его так влечет – маленькая загадка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Впрочем, и это можно объяснить, поскольку именно здесь Дегтерев находит больше всего интересного, например, древние пирамиды, какие-то загадочные бункеры или входы в вних. И наконец – вмерзшие в лед летательные корабли пришельцев. Валентин утверждает, что подобные открытия стали возможны по двум причинам: появлению и совершенствованию картографических сервисов, как Google Maps либо Google Earth, а также интенсивному таянию льда в Антарктике.
На днях Валентин Дегтерев обрадовал подписчиков своего видеоканала новым открытием: он нашел на снимках Google Earth загадочный объект, весьма напоминающий «летающую тарелку» инопланетян. Как утверждает исследователь, он заметил эту необычную структуру еще на фотографиях 1997 года, однако тогда было совершенно непонятно, это артефакт или чуть оттаявшая скала. Теперь же, когда лед с объекта сошел еще больше, можно вполне определить, что это такое.
Во-первых, это явно рукотворный предмет, скорее всего, разбившийся корабль пришельцев. Во-вторых, очень древний артефакт, которому, возможно, сотни тысяч лет, а то и миллионы.
К такой «тарелке» снарядить бы экспедицию, мечтательно вздыхает Валентин, но… ни одна частная компания не способна извлечь из-подо льда этот аппарат, который, судя по всему, имеет около 600 метров в длину и не менее 100 метров в высоту. Да и никто не позволит ей этого сделать. Такой монстр под силу только международному проекту, благодаря которому человечество могло бы заполучить инопланетные технологии, и не только…
Заметим, что Валентин находит в Антарктиде уже не первый разбившийся НЛО. К сожалению, все его попытки привлечь к этому внимание мировых лидеров и мировых ученых ни к чему пока не привели.
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То ли они не верят в чудеса, как уфологи, то ли считают нерентабельными такие проекты, а скорее всего, как пишут некоторые комментаторы, знают об Антарктиде и ее загадках куда больше простого уральского исследователя, а потому очень осторожны даже в оценках таких находок, не то что в организации каких-то экспедиций…
Неутомимый исследователь паранормальных явлений В.Дегтерев, если проследить его изыскания, больше всего уделяет внимания отчего-то перевалу Дятлова и Антарктиде. Первое предпочтительное место исследования еще понятно, Валентин сам с Урала (Нижний Тагил), а вот ледовый материк почему его так влечет – маленькая загадка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Впрочем, и это можно объяснить, поскольку именно здесь Дегтерев находит больше всего интересного, например, древние пирамиды, какие-то загадочные бункеры или входы в вних. И наконец – вмерзшие в лед летательные корабли пришельцев. Валентин утверждает, что подобные открытия стали возможны по двум причинам: появлению и совершенствованию картографических сервисов, как Google Maps либо Google Earth, а также интенсивному таянию льда в Антарктике.
На днях Валентин Дегтерев обрадовал подписчиков своего видеоканала новым открытием: он нашел на снимках Google Earth загадочный объект, весьма напоминающий «летающую тарелку» инопланетян. Как утверждает исследователь, он заметил эту необычную структуру еще на фотографиях 1997 года, однако тогда было совершенно непонятно, это артефакт или чуть оттаявшая скала. Теперь же, когда лед с объекта сошел еще больше, можно вполне определить, что это такое.
Во-первых, это явно рукотворный предмет, скорее всего, разбившийся корабль пришельцев. Во-вторых, очень древний артефакт, которому, возможно, сотни тысяч лет, а то и миллионы.
К такой «тарелке» снарядить бы экспедицию, мечтательно вздыхает Валентин, но… ни одна частная компания не способна извлечь из-подо льда этот аппарат, который, судя по всему, имеет около 600 метров в длину и не менее 100 метров в высоту. Да и никто не позволит ей этого сделать. Такой монстр под силу только международному проекту, благодаря которому человечество могло бы заполучить инопланетные технологии, и не только…
Заметим, что Валентин находит в Антарктиде уже не первый разбившийся НЛО. К сожалению, все его попытки привлечь к этому внимание мировых лидеров и мировых ученых ни к чему пока не привели.
Читайте также: Эксперты спрогнозировали небывалую вулканическую активность в США
То ли они не верят в чудеса, как уфологи, то ли считают нерентабельными такие проекты, а скорее всего, как пишут некоторые комментаторы, знают об Антарктиде и ее загадках куда больше простого уральского исследователя, а потому очень осторожны даже в оценках таких находок, не то что в организации каких-то экспедиций…
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