Раздел: Невероятное
Планета Х может оказаться суперземлей
Масса гипотетической планеты превышает массу Земли в 5-10 раз.
Группа американских ученых провела анализ движения транснептуновых объектов и предположила, что масса гипотетической Девятой планеты в 5-10 раз превышает массу Земли. То есть, Планета Х, вероятно, является суперземлей, а не газовым гигантом. Исследование астрономов направлено на публикацию в журнал Physics Reports и доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Кроме того, исследователи определили, что небесное тело вращается на расстоянии 400-500 астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица равна расстоянию от Земли до звезды). Наклонение орбиты Девятой планеты составляет 15-20 градусов, а эксцентриситет (характеризует степень вытянутости орбиты) оценивается в 0,2-0,5.
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Ранее ученые усомнились в существовании Планеты Х. По мнению исследователей, существование в Солнечной системе нескольких небесных тел с вытянутыми орбитами можно объяснить действием облака мелких транснептуновых объектов (ТНО), а не воздействием гипотетической Девятой планеты.
Группа американских ученых провела анализ движения транснептуновых объектов и предположила, что масса гипотетической Девятой планеты в 5-10 раз превышает массу Земли. То есть, Планета Х, вероятно, является суперземлей, а не газовым гигантом. Исследование астрономов направлено на публикацию в журнал Physics Reports и доступно в библиотеке электронных препринтов arXiv.org, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Кроме того, исследователи определили, что небесное тело вращается на расстоянии 400-500 астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица равна расстоянию от Земли до звезды). Наклонение орбиты Девятой планеты составляет 15-20 градусов, а эксцентриситет (характеризует степень вытянутости орбиты) оценивается в 0,2-0,5.
Читайте также: Curiosity прислал снимок новой местности Марса
Ранее ученые усомнились в существовании Планеты Х. По мнению исследователей, существование в Солнечной системе нескольких небесных тел с вытянутыми орбитами можно объяснить действием облака мелких транснептуновых объектов (ТНО), а не воздействием гипотетической Девятой планеты.
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