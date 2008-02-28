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Австралийские медики описали случай появления полуидентичных близнецов

Австралийские медики описали случай появления полуидентичных близнецовКлетки близнецов содержат разный набор хромосом.

Австралийские медики описали второй известный случай рождения "полуидетичных" близнецов. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, клетки брата и сестры получили разный набор хромосом. Отмечается, что близнецы родились еще в 2014 году, но случай был описан только сейчас.

Близнецы могут быть однояйцевыми – когда одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом, но беременность проходит с развитием двух и более плодов. В этом случае ДНК детей будет одинаковой. Гетерозиготные близнецы появляются тогда, когда две отдельные яйцеклетки оплодотворяются двумя отдельными сперматозоидами.

Существует и третья вероятность, когда яйцеклетку оплодотворяют сразу два сперматозоида, в таком случае эмбрион погибает, поскольку он получает тройной набор хромосом вместо привычного двойного. Вместе с тем, в описанном медиками случае эмбрион разделился на две части, каждая из которых получила необходимый двойной набор хромосом. Поэтому близнецы получили одинаковый набор хромосом от матери, но разный – от отца.

На шестой неделе беременности амниотические оболочки, видимые на УЗИ матери, показали, что она ожидает идентичную двойню, но на 14 неделе медики обнаружили, что близнецы – мальчик и девочка, что значит, что они не могут быть идентичными. Генетические тесты, которые были проведены австралийскими врачами, показали, что они наблюдают "полуидентичных" близнецов.

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Единственная известная другая пара "полуидентичных" близнецов родилась в 2007 году в США.

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 Теги: близнецы, хромосома

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Сегодня, 15:14 » Автор: Богдан Процив
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