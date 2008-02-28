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Австралийские медики описали случай появления полуидентичных близнецов
Клетки близнецов содержат разный набор хромосом.
Австралийские медики описали второй известный случай рождения "полуидетичных" близнецов. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, клетки брата и сестры получили разный набор хромосом. Отмечается, что близнецы родились еще в 2014 году, но случай был описан только сейчас.
Близнецы могут быть однояйцевыми – когда одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом, но беременность проходит с развитием двух и более плодов. В этом случае ДНК детей будет одинаковой. Гетерозиготные близнецы появляются тогда, когда две отдельные яйцеклетки оплодотворяются двумя отдельными сперматозоидами.
Существует и третья вероятность, когда яйцеклетку оплодотворяют сразу два сперматозоида, в таком случае эмбрион погибает, поскольку он получает тройной набор хромосом вместо привычного двойного. Вместе с тем, в описанном медиками случае эмбрион разделился на две части, каждая из которых получила необходимый двойной набор хромосом. Поэтому близнецы получили одинаковый набор хромосом от матери, но разный – от отца.
На шестой неделе беременности амниотические оболочки, видимые на УЗИ матери, показали, что она ожидает идентичную двойню, но на 14 неделе медики обнаружили, что близнецы – мальчик и девочка, что значит, что они не могут быть идентичными. Генетические тесты, которые были проведены австралийскими врачами, показали, что они наблюдают "полуидентичных" близнецов.
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Единственная известная другая пара "полуидентичных" близнецов родилась в 2007 году в США.
Австралийские медики описали второй известный случай рождения "полуидетичных" близнецов. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, клетки брата и сестры получили разный набор хромосом. Отмечается, что близнецы родились еще в 2014 году, но случай был описан только сейчас.
Близнецы могут быть однояйцевыми – когда одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом, но беременность проходит с развитием двух и более плодов. В этом случае ДНК детей будет одинаковой. Гетерозиготные близнецы появляются тогда, когда две отдельные яйцеклетки оплодотворяются двумя отдельными сперматозоидами.
Существует и третья вероятность, когда яйцеклетку оплодотворяют сразу два сперматозоида, в таком случае эмбрион погибает, поскольку он получает тройной набор хромосом вместо привычного двойного. Вместе с тем, в описанном медиками случае эмбрион разделился на две части, каждая из которых получила необходимый двойной набор хромосом. Поэтому близнецы получили одинаковый набор хромосом от матери, но разный – от отца.
На шестой неделе беременности амниотические оболочки, видимые на УЗИ матери, показали, что она ожидает идентичную двойню, но на 14 неделе медики обнаружили, что близнецы – мальчик и девочка, что значит, что они не могут быть идентичными. Генетические тесты, которые были проведены австралийскими врачами, показали, что они наблюдают "полуидентичных" близнецов.
Читайте также: На Тайване найдено животное, которое считали вымершим
Единственная известная другая пара "полуидентичных" близнецов родилась в 2007 году в США.
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