» » Историк нашел следы тысяч выживших граждан Помпеи
Раздел: Невероятное  
0

Историк нашел следы тысяч выживших граждан Помпеи

Историк нашел следы тысяч выживших граждан ПомпеиИсследование готовится к публикации в журнале Analecta Romana.

Профессор из Университета Майами в Оксфорде (штат Огайо, США) Стивен Так установил места, в которые отправились беженцы из разрушенного извержением вулкана древнеримского города Помпеи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Исследование готовится к публикации в журнале Analecta Romana, а предварительно о нем рассказывает журнал Live Science. Стивен Так уверяет, что при извержении Везувия в 79 году нашей эры спастись удалось тысячам жителей Помпеи и Геркуланума.

Считается, что извержение убило примерно две тысячи человек. Бытует мнение, что это было почти все население. Стивен Так много лет искал следы спасшихся. Он изучил не только исторические письменные источники, но и артефакты, и древние сооружения в разных частях Европы. Ведь беженцы не могли вернуться в свои засыпанные пеплом дома.

Ученый исходил из того, что в древнем мире люди не могли уйти далеко. В ходе поисков большинство следов спасшихся жителей Помпеи он обнаружил на южном побережье Италии. Беженцы переселились в общины Комо, Неаполя, Остии и Путеоли.

Исследователь также создал базу данных фамилий, отличных от имен жителей Помпеи и Геркуланума. А затем искал нетипичные фамилии на древних надгробиях. Кроме того, он искал свидетельства поклонения Вулкану и Венере Помпейской.

Читайте также: Невероятно: уфолог нашел на Марсе следы НЛО

Ученый пришел к выводу, что до катастрофы в городах Помпеи и Геркулануме проживало от 15 до 20 тысяч человек. Один из выживших, человек по имени Корнелиус Фускус, погиб в ходе военной кампании на территории современной Румынии. Его имя было найдено на надгробной плите.

В другом случае семья Сульпиция из Помпеи переселилась в Комо. О этом свидетельствуют исторические документы, которые подробно описывают их бегство из города.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Помпеи, Историк

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:10 » Автор: Эдгар Букмирза
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх