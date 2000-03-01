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Ученые предрекают дефицит пресной воды

Ученые предрекают дефицит пресной водыУченые использовали различные глобальные климатические модели.

Исследователи утверждают, что даже усилия по более эффективному использовании воды в муниципальных и промышленных секторах будет крайне недостаточно для предотвращения дефицита.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Результаты показывают, что сокращение водопользования в сельском хозяйстве, вероятно, будет играть главную роль в ограничении нехватки воды в будущем, сообщает Хайтек.

Ученые использовали различные глобальные климатические модели, чтобы посмотреть на будущие климатические сценарии и то, как они могут повлиять на водоснабжение и спрос на воду.

Они также учитывают рост населения. Ученые использовали модель водоотдачи для оценки количества воды, которая станет доступной для использования по всей стране, и смоделировали, как эта вода будет поставляться или храниться в резервуарах для будущего использования.

Это исследование показывает, что изменение климата и рост населения могут представлять серьезные проблемы в некоторых регионах США, особенно в центральной и южной частях Великих равнин, в юго-западных и центральных штатах, в том числе в Калифорнии, а также в некоторых районах на юге.

Исследователи выяснили, что продолжающееся снижение уровня водопотребления на душу населения будет недостаточным, чтобы избежать надвигающейся нехватки воды из-за совокупного воздействия роста населения и изменения климата.

Авторы исследования рассмотрели различные адаптивные стратегии для снижения прогнозируемой нехватки воды, такие как увеличение емкости водохранилища, откачка большего количества воды из подземных водоносных горизонтов и отвод большего количества воды из ручьев и рек.

Увеличение размеров водохранилищ не выглядит многообещающим для предотвращения нехватки воды, особенно в тех частях США, которые, как ожидается, станут более сухими по мере изменения климата.

Дальнейшее сокращение запасов подземных вод могли бы помочь уменьшить будущую нехватку во многих областях, но сопряжены с серьезными социальными и экологическими издержками.

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Чтобы избежать этих затрат, повышение эффективности орошения должно стать первоочередной задачей, и дальнейшая передача воды из сельского хозяйства в другие сектора будет иметь важное значение, считают авторы исследования.

Правда, исследование показывает общую тенденцию, и не рассматривало каждый город, округ и их экологические и экономические условия для дефицита воды.
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 Теги: Ученые, Пресная вода, дефицит

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Вчера, 23:58 » Автор: Эдгар Букмирза
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