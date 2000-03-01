» » На МКС впервые проверили работу огнетушителей
Раздел: Невероятное  
0

На МКС впервые проверили работу огнетушителей

На МКС впервые проверили работу огнетушителейНа Международной космической станции проверили работоспособность космических огнетушителей.

Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована", – говорится в сообщении.

Читайте также: Автопилот Tesla проверили на серпантине

Отмечается, что содержащаяся в огнетушителе смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя безопасна для людей и электроприборов.

На МКС впервые проверили работу огнетушителей
На МКС впервые проверили работу огнетушителей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: МКС, огнетушитель

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
     291
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх