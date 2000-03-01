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На МКС впервые проверили работу огнетушителей
На Международной космической станции проверили работоспособность космических огнетушителей.
Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что содержащаяся в огнетушителе смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя безопасна для людей и электроприборов.
Космонавт Олег Кононенко впервые протестировал на Международной космической станции (МКС) работоспособность космических огнетушителей, получив на это разрешение с Земли. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"За 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, но до сих пор их работа не была опробована", – говорится в сообщении.
Читайте также: Автопилот Tesla проверили на серпантине
Отмечается, что содержащаяся в огнетушителе смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя безопасна для людей и электроприборов.
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