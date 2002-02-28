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На пляж Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы

На пляж Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбыОсобь была найдена в зоне, непривычной для ее обитания.

На пляж в Южной Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы. Как позднее выяснилось, этот вид никогда не встречался в Северной Америке, и является он одной из разновидностей солнечной рыбы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ученые говорят, что есть пять видов этой морской рыбы, и все они происходят из разных мест.

Эту рыбу вымыло на морской берег Калифорнии - очень далеко от привычных место ее обитания.

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Специалист в области океанической жизни Марианна Найгаард отметила, что крайне интригует тот факт, зачем существо пересекло экватор и оказалось в зоне, непривычной для его обитания.

На пляж Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы
На пляж Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы
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 Теги: рыба

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Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
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