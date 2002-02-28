Раздел: Невероятное
На пляж Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы
Особь была найдена в зоне, непривычной для ее обитания.
На пляж в Южной Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы. Как позднее выяснилось, этот вид никогда не встречался в Северной Америке, и является он одной из разновидностей солнечной рыбы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые говорят, что есть пять видов этой морской рыбы, и все они происходят из разных мест.
Эту рыбу вымыло на морской берег Калифорнии - очень далеко от привычных место ее обитания.
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Специалист в области океанической жизни Марианна Найгаард отметила, что крайне интригует тот факт, зачем существо пересекло экватор и оказалось в зоне, непривычной для его обитания.
На пляж в Южной Калифорнии выбросило тело редкой двухметровой рыбы. Как позднее выяснилось, этот вид никогда не встречался в Северной Америке, и является он одной из разновидностей солнечной рыбы. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ученые говорят, что есть пять видов этой морской рыбы, и все они происходят из разных мест.
Эту рыбу вымыло на морской берег Калифорнии - очень далеко от привычных место ее обитания.
Читайте также: В Египте обнаружили древнюю скульптурную мастерскую
Специалист в области океанической жизни Марианна Найгаард отметила, что крайне интригует тот факт, зачем существо пересекло экватор и оказалось в зоне, непривычной для его обитания.
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