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Пластик обнаружили внутри у самых глубоководных существ планеты
Частицы пластика были найдены в кишках 72% изученных существ.
Группа ученых из Великобритании обнаружила пластик внутри у существ, которые обитают в самых глубоководных местах Земли. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, пластик был найден в кишках 72% живых существ, которых исследовали ученые.
Исследователи отправили глубоководные аппараты в шесть наиболее глубоких океанических областей, в том числе, Бездну Челленджера и Марианскую впадину. Каждый из аппаратов оснащался оборудованием для мониторинга и сбора различных небольших морских животных из отряда амфиподов для дальнейшего изучения на поверхности.
Всего исследователи отобрали 90 животных, которых они затем изучили на наличие пластиковых частиц. Оказалось, что пластик находился в кишках 72% организмов, при этом, у более глубоководных существ он содержался в большем количестве. Например, у существ из Новогебридского желоба пластик был найден в 50% случаев, а у организмов из Бездны Челленджера – в 100% случаев.
Найденные микрочастицы пластика по большей части были полусинтетическими целлюлозными волокнами, использующимися в одежде. Кроме того, исследователи обнаружили нейлон, полиэтилен, полиамид и неидентифицированные поливинилы.
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Ученые подчеркивают, что результаты их исследования позволяют предположить, что ни одна морская экосистема не избежала антропогенного воздействия. Вместе с тем, ученые пока не знают, как именно пластик влияет на жизнь организмов, возможно он сказывается на их мобильности и делает более уязвимыми для хищников.
Группа ученых из Великобритании обнаружила пластик внутри у существ, которые обитают в самых глубоководных местах Земли. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, пластик был найден в кишках 72% живых существ, которых исследовали ученые.
Исследователи отправили глубоководные аппараты в шесть наиболее глубоких океанических областей, в том числе, Бездну Челленджера и Марианскую впадину. Каждый из аппаратов оснащался оборудованием для мониторинга и сбора различных небольших морских животных из отряда амфиподов для дальнейшего изучения на поверхности.
Всего исследователи отобрали 90 животных, которых они затем изучили на наличие пластиковых частиц. Оказалось, что пластик находился в кишках 72% организмов, при этом, у более глубоководных существ он содержался в большем количестве. Например, у существ из Новогебридского желоба пластик был найден в 50% случаев, а у организмов из Бездны Челленджера – в 100% случаев.
Найденные микрочастицы пластика по большей части были полусинтетическими целлюлозными волокнами, использующимися в одежде. Кроме того, исследователи обнаружили нейлон, полиэтилен, полиамид и неидентифицированные поливинилы.
Читайте также: Северный Ледовитый океан может полностью растаять уже через 20 лет
Ученые подчеркивают, что результаты их исследования позволяют предположить, что ни одна морская экосистема не избежала антропогенного воздействия. Вместе с тем, ученые пока не знают, как именно пластик влияет на жизнь организмов, возможно он сказывается на их мобильности и делает более уязвимыми для хищников.
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