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SpaceX отправит в космос женский манекен
SpaceX запустит корабль Crew Dragon с женским манекеном на борту
2 марта компания SpaceX запустит тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. Интересно, что на борту будет женский манекен. На борту также будет 180 кг груза, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Старт запуска запланирован на 2 марта, в 9:49 по киевскому времени.
Что за манекен. Этот "женский" манекен получил имя "Рипли" – в честь героини фильма "Чужой" Сигурни Уивер. Манекен будет оснащен датчиками перегрузок, которые позволят предположить, как себя будут чувствовать люди во время полетов к Международной космической станции.
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Почему эта программа важна для США?
Это коммерческая программа NASA для перевозки экипажа на борт станции. Стоимость проекта 8 миллиардов долларов. США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Поэтому именно Crew Dragon должен заменить США российские "Союз".
2 марта компания SpaceX запустит тестовый вариант пассажирской капсулы Crew Dragon. Интересно, что на борту будет женский манекен. На борту также будет 180 кг груза, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Старт запуска запланирован на 2 марта, в 9:49 по киевскому времени.
Что за манекен. Этот "женский" манекен получил имя "Рипли" – в честь героини фильма "Чужой" Сигурни Уивер. Манекен будет оснащен датчиками перегрузок, которые позволят предположить, как себя будут чувствовать люди во время полетов к Международной космической станции.
Читайте также: SpaceX в третий раз отправит в космос одну и ту же ракету Falcon 9
Почему эта программа важна для США?
Это коммерческая программа NASA для перевозки экипажа на борт станции. Стоимость проекта 8 миллиардов долларов. США не отправляет людей в космос с 2011 года. С тех пор NASA пользуется услугами "Роскосмоса" и кораблями "Союз". Поэтому именно Crew Dragon должен заменить США российские "Союз".
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