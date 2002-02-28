Ученые вычислили планеты, на которых может быть жизнь

Экзопланет - потенциальных «колыбелей жизни» - в космосе намного больше, чем считалось ранее.



Группа астрономов из университета Пенсильвании (США) под руководством Дэнли Хсю пришла к выводу, что практически полные «двойники Земли» встречаются примерно у каждой 10-й звезды, похожей на Солнце, сообщает



Для своих подсчетов ученые использовали данные с орбитального телескопа NASA «Кеплер» и космического зонда Gaia.



В их список попали планеты, близкие к Земле по массе и размерам. Год на них длится от 300 до 500 дней. Правда, далеко не у всех может оказаться «земной» климат: ученые предполагают, что многие схожи с более горячим Марсом или более холодной Венерой.



Однако, по мнению исследователей, новые данные помогут ускорить поиски потенциальных колыбелей внеземной жизни.



«За последние годы были опубликованы десятки статей, авторы которых пытались оценить число планет-аналогов Земли. Ни одна из них, к сожалению, не учитывала того, что планет у одной звезды может быть несколько, и не использовала полный каталог данных с телескопа «Кеплер». Мы учли эти недостатки и подготовили стратегию поиска таких миров», - говорится в работе астрономов.



Всего орбитальные телескопы за несколько последних лет открыли более 4000 экзопланет и столько же возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров, однако новые методики позволяют находить все больше малых планет.



На поверхности многих потенциальных двойников Земли может существовать вода. И этот факт заставляет ученых все чаще задумываться о том, какие из новооткрытых планет в состоянии поддерживать жизнь.



Сейчас выделяют 11 ближайших к нам экзопланет земного типа. Из них как минимум у восьми слишком высокая температура из-за близости к звезде (из установленных - от 157 °C до 1200 °C). Еще одна, скорее всего, находится вне обитаемой зоны. Остается три мезопланеты с умеренной температурой, на расстоянии 11, 22 и 35 световых лет от Солнца.



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Наиболее «земной», по предварительным данным, считается одна из них - «Глизе 667 C c». Астрономы считают, что если у нее не слишком мало наклонение орбиты, то парниковый эффект, создаваемый достаточно плотной атмосферой, способен создавать на поверхности достаточно комфортные условия для существования примитивных форм жизни. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Группа астрономов из университета Пенсильвании (США) под руководством Дэнли Хсю пришла к выводу, что практически полные «двойники Земли» встречаются примерно у каждой 10-й звезды, похожей на Солнце, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser Для своих подсчетов ученые использовали данные с орбитального телескопа NASA «Кеплер» и космического зонда Gaia.В их список попали планеты, близкие к Земле по массе и размерам. Год на них длится от 300 до 500 дней. Правда, далеко не у всех может оказаться «земной» климат: ученые предполагают, что многие схожи с более горячим Марсом или более холодной Венерой.Однако, по мнению исследователей, новые данные помогут ускорить поиски потенциальных колыбелей внеземной жизни.«За последние годы были опубликованы десятки статей, авторы которых пытались оценить число планет-аналогов Земли. Ни одна из них, к сожалению, не учитывала того, что планет у одной звезды может быть несколько, и не использовала полный каталог данных с телескопа «Кеплер». Мы учли эти недостатки и подготовили стратегию поиска таких миров», - говорится в работе астрономов.Всего орбитальные телескопы за несколько последних лет открыли более 4000 экзопланет и столько же возможных кандидатов на эту роль. Большинство из них относится к числу «горячих» юпитеров, однако новые методики позволяют находить все больше малых планет.На поверхности многих потенциальных двойников Земли может существовать вода. И этот факт заставляет ученых все чаще задумываться о том, какие из новооткрытых планет в состоянии поддерживать жизнь.Сейчас выделяют 11 ближайших к нам экзопланет земного типа. Из них как минимум у восьми слишком высокая температура из-за близости к звезде (из установленных - от 157 °C до 1200 °C). Еще одна, скорее всего, находится вне обитаемой зоны. Остается три мезопланеты с умеренной температурой, на расстоянии 11, 22 и 35 световых лет от Солнца.Наиболее «земной», по предварительным данным, считается одна из них - «Глизе 667 C c». Астрономы считают, что если у нее не слишком мало наклонение орбиты, то парниковый эффект, создаваемый достаточно плотной атмосферой, способен создавать на поверхности достаточно комфортные условия для существования примитивных форм жизни.





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