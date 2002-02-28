Ученые выяснили, кто больше других склонен к суициду

Склонность к причинению себе вреда кроется в ДНК



Шведские ученые обнаружили склонность к причинению себе вреда и суициду на генетическом уровне, пишет интернет-издание



В выборку попали 157 тысяч человек, которые заполнили анкеты о психическом здоровье и благополучии. В исследовании приняли участие как здоровые люди, так и пациенты с психическими расстройствами.



В распоряжении ученых были данные о росте, весе, артериальном давлении, пищевые привычки, их отношение к физической активности, наследственные заболевания.



В анкете участники исследования указывали, были ли у них мысли о бессмысленности жизни, мысли о причинении себе вреда. Исследователи анализировали ответы участников, и их геном.



Ученым удалось определить три участка ДНК, содержащие генетическую информацию, связанную с суицидальными мыслями и неосторожным поведением. Эти же участки оказались связаны с депрессией и тревожным расстройством.



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Ученые надеются, что смогут в дальнейшем определять склонность к причинению себе вреда и психическим расстройствам на ранних стадиях, чтобы человек мог раньше получить помощь. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Шведские ученые обнаружили склонность к причинению себе вреда и суициду на генетическом уровне, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua В выборку попали 157 тысяч человек, которые заполнили анкеты о психическом здоровье и благополучии. В исследовании приняли участие как здоровые люди, так и пациенты с психическими расстройствами.В распоряжении ученых были данные о росте, весе, артериальном давлении, пищевые привычки, их отношение к физической активности, наследственные заболевания.В анкете участники исследования указывали, были ли у них мысли о бессмысленности жизни, мысли о причинении себе вреда. Исследователи анализировали ответы участников, и их геном.Ученым удалось определить три участка ДНК, содержащие генетическую информацию, связанную с суицидальными мыслями и неосторожным поведением. Эти же участки оказались связаны с депрессией и тревожным расстройством.Ученые надеются, что смогут в дальнейшем определять склонность к причинению себе вреда и психическим расстройствам на ранних стадиях, чтобы человек мог раньше получить помощь.





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