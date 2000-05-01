Раздел: Невероятное
В сторону Земли летит астероид необычной формы
Объект напоминает летающую тарелку.
Как отмечают астрономы, через месяц потенциально опасный астероид под кодовым названием 66391 1999 KW4 сблизится с Землей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Особенность данного астероида заключается в том, что он имеет форму летающей тарелки.
Объект был открыт 21 год назад американскими учеными из штата Аризона. Астероид совершает один оборот вокруг светила всего лишь за 187 дней. Отмечается, что длина астероида составляет 1,32 километра. 360 метров – длина орбиты тела, 66391 1999 KW4 делает полный оборот за 17 часов.
Читайте также: Мужчина показал фотографию, якобы сделанную в далеком будущем
В мае этого года «НЛО» подлетит к Земле на расстояние 5,18 млн километров. Скорость тела составит 22 км/с. Следующее сближение состоится через пять лет, расстояние, стоит отметить, окажется в два раза меньшим.
Как отмечают астрономы, через месяц потенциально опасный астероид под кодовым названием 66391 1999 KW4 сблизится с Землей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Особенность данного астероида заключается в том, что он имеет форму летающей тарелки.
Объект был открыт 21 год назад американскими учеными из штата Аризона. Астероид совершает один оборот вокруг светила всего лишь за 187 дней. Отмечается, что длина астероида составляет 1,32 километра. 360 метров – длина орбиты тела, 66391 1999 KW4 делает полный оборот за 17 часов.
Читайте также: Мужчина показал фотографию, якобы сделанную в далеком будущем
В мае этого года «НЛО» подлетит к Земле на расстояние 5,18 млн километров. Скорость тела составит 22 км/с. Следующее сближение состоится через пять лет, расстояние, стоит отметить, окажется в два раза меньшим.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
141
0
Оставьте свой комментарий