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Ученые испытали новую вакцину против рака

Ученые испытали новую вакцину против ракаВакцина не привела к серьезным побочным последствиям.

Ученые из США успешно протестировали на пациентах вакцину, которую они самостоятельно разработали, против рака толстой и прямой кишки.

Эта вакцина помогает уберечь организм от развития вторичного рака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Статистика свидетельствует, что каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.

Сначала доклинические испытания провели на грызунах, они изучили работу вакцины. После чего проверили препарат на 10 людях с раком толстой кишки первой и второй стадии.

Добровольцам ввели вакцину, а потом брали кровь через 30, 90 и 180 дней после иммунизации. Испытуемые отметили, что в месте укола возникал дискомфорт.

После введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они влияют на белок, который обнаруживается в злокачественных опухолях.

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Напомним, что лондонские ученые обнаружили, что некоторые популярные лекарства несут большой вред для организма. Речь идет о медикаментах, которые в том числе выписывают для лечения различных болезней кишечника.
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 Теги: Ученые, рак, вакцина

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Вчера, 23:46 » Автор: Эдгар Букмирза
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