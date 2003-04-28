Раздел: Невероятное
Ученые испытали новую вакцину против рака
Вакцина не привела к серьезным побочным последствиям.
Ученые из США успешно протестировали на пациентах вакцину, которую они самостоятельно разработали, против рака толстой и прямой кишки.
Эта вакцина помогает уберечь организм от развития вторичного рака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Статистика свидетельствует, что каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.
Сначала доклинические испытания провели на грызунах, они изучили работу вакцины. После чего проверили препарат на 10 людях с раком толстой кишки первой и второй стадии.
Добровольцам ввели вакцину, а потом брали кровь через 30, 90 и 180 дней после иммунизации. Испытуемые отметили, что в месте укола возникал дискомфорт.
После введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они влияют на белок, который обнаруживается в злокачественных опухолях.
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Напомним, что лондонские ученые обнаружили, что некоторые популярные лекарства несут большой вред для организма. Речь идет о медикаментах, которые в том числе выписывают для лечения различных болезней кишечника.
Ученые из США успешно протестировали на пациентах вакцину, которую они самостоятельно разработали, против рака толстой и прямой кишки.
Эта вакцина помогает уберечь организм от развития вторичного рака, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Статистика свидетельствует, что каждый второй с данным видом онкологии страдает от рецидивов.
Сначала доклинические испытания провели на грызунах, они изучили работу вакцины. После чего проверили препарат на 10 людях с раком толстой кишки первой и второй стадии.
Добровольцам ввели вакцину, а потом брали кровь через 30, 90 и 180 дней после иммунизации. Испытуемые отметили, что в месте укола возникал дискомфорт.
После введения вакцины у пациентов выработались антитела и клетки Т-киллеры. Они влияют на белок, который обнаруживается в злокачественных опухолях.
Читайте также: Ученые создали универсальную вакцину от рака
Напомним, что лондонские ученые обнаружили, что некоторые популярные лекарства несут большой вред для организма. Речь идет о медикаментах, которые в том числе выписывают для лечения различных болезней кишечника.
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