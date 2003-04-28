Раздел: Невероятное
В австралийском небе засняли странный темный объект
Видео сняли местные жители.
Жители австралийского города Тинару, штат Квинсленд, стали 25 апреля нынешнего года свидетелями весьма необычного явления. Местная семья отдыха во время сумерек на берегу искусственного водохранилища, когда неожиданно заметила в закатном небе крупный объект, похожий на некую темную дугу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Предполагаемая аномалия зависла над деревьями на противоположном берегу озера, а позади нее клубился дым от близлежащего завода. Тем не менее, данный НЛО явно не был дымом, поскольку являлся неподвижным и куда более плотным.
Некоторые пользователи Сети всерьез посчитали, что Тинару посетило воздушное судно представителей внеземной цивилизации, правда, весьма своеобразной формы, почти уникальной. Впрочем, если это не инопланетяне, пишут другие заинтересовавшиеся данным явлением юзеры, то какой-то сбой в матрице или прорыв в параллельный мир. Облаком дыма этот загадочный объект ну никак не назовешь.
Примечательно, что когда человек сталкивается с нечто подобным наяву, он сначала почти интуитивно старается дать ему хоть какое-то логическое объяснение, потом спешит снять на фото- и видеокамеру и только потом начинает анализировать свои ощущения от увиденного. А вот опытные исследователи паранормальных явлений утверждают, что именно эти впечатления и являются главным, все остальное – второстепенное, даже видео, хотя многие именно за ним и гоняются, что порождает многочисленные «пустышки» и даже фейки, гуляющие по Сети интернет.
Читайте также: Индийские военные нашли крупные следы неопознанного существа
Интересно, сегодняшняя «видео сенсация» имеет право называться таковой или это все-таки та же пустышка, которые ничего нам не дают и ни на йоту не приближают к пониманию истины: чем же является наш мир и, главное, зачем мы рождаемся в нем?..
Жители австралийского города Тинару, штат Квинсленд, стали 25 апреля нынешнего года свидетелями весьма необычного явления. Местная семья отдыха во время сумерек на берегу искусственного водохранилища, когда неожиданно заметила в закатном небе крупный объект, похожий на некую темную дугу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Предполагаемая аномалия зависла над деревьями на противоположном берегу озера, а позади нее клубился дым от близлежащего завода. Тем не менее, данный НЛО явно не был дымом, поскольку являлся неподвижным и куда более плотным.
Некоторые пользователи Сети всерьез посчитали, что Тинару посетило воздушное судно представителей внеземной цивилизации, правда, весьма своеобразной формы, почти уникальной. Впрочем, если это не инопланетяне, пишут другие заинтересовавшиеся данным явлением юзеры, то какой-то сбой в матрице или прорыв в параллельный мир. Облаком дыма этот загадочный объект ну никак не назовешь.
Примечательно, что когда человек сталкивается с нечто подобным наяву, он сначала почти интуитивно старается дать ему хоть какое-то логическое объяснение, потом спешит снять на фото- и видеокамеру и только потом начинает анализировать свои ощущения от увиденного. А вот опытные исследователи паранормальных явлений утверждают, что именно эти впечатления и являются главным, все остальное – второстепенное, даже видео, хотя многие именно за ним и гоняются, что порождает многочисленные «пустышки» и даже фейки, гуляющие по Сети интернет.
Читайте также: Индийские военные нашли крупные следы неопознанного существа
Интересно, сегодняшняя «видео сенсация» имеет право называться таковой или это все-таки та же пустышка, которые ничего нам не дают и ни на йоту не приближают к пониманию истины: чем же является наш мир и, главное, зачем мы рождаемся в нем?..
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
298
0
Оставьте свой комментарий