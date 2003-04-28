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Раздел: Невероятное  
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Ученые нашли следы наркотиков в британских креветках

Ученые нашли следы наркотиков в британских креветках Источник загрязнения до сих пор не ясен.

В организмах пресноводных креветок, обитающих в реках на востоке Великобритании, обнаружен кокаин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Ученые нашли следы наркотика в ходе проверки качества речной воды в графстве Саффолк.

Команда экологов из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка собрала образцы пресноводной фауны из пяти рек, расположенных в разных частях графства. В каждой было сделано по три забора: у истока, в середине русла и возле устья.

Кокаин был обнаружен во всех образцах без исключения. При этом в организмах многих животных были найдены и другие запрещенные наркотические препараты, в том числе кетамин.

Результаты тестов весьма удивили ученых.

«Является ли наличие кокаина в организмах водных обитателей исключительно местной проблемой или же его можно найти и в других водоемах Великобритании, а также за пределами страны, еще предстоит установить», - заявил профессор Университета Саффолка Ник Бери.

«Состояние окружающей среды волнует широкую общественность из-за таких проблем, как изменение климата или загрязнение микрочастицами пластика. Однако необходимо уделять больше внимания и проблеме „невидимого“ загрязнения природы в Британии химическими веществами - в том числе и наркотиками», - убежден ученый.

Помимо наркотиков, во многих из собранных образцов были также обнаружены следы запрещенных пестицидов и различных лекарственных средств.

По словам ученых, на самих креветок все эти вещества не оказывают практически никакого влияния. Однако это вовсе не значит, что проблему можно считать несущественной.

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«Удивительно, что запрещенные наркотики встречаются в живой природе с настолько завидной регулярностью. Таких результатов еще можно было бы ожидать в Лондоне и других городах - но никак не в мелких деревенских речках», - говорит профессор Университетского колледжа Лондона Леон Баррон.
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 Теги: креветки, кокаин

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