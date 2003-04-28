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Останки денисовского человека впервые нашли за пределами Денисовой пещеры
Останки древнего вида людей найдены на Тибетском плато.
Международной группе ученых впервые удалось обнаружить останки денисовского человека за пределами Денисовой пещеры на Алтае. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи нашли челюсть с двумя зубами в пещере Байшия на Тибетском плато.
Денисовские люди обитали на территории Азии, предположительно, 50 тысяч лет назад. До этого времени исследователям удавалось обнаружить их останки только в одном месте – Денисовой пещере на Алтае. К новому виду древних людей денисовцев отнести на основе анализа генома, а не морфологических признаков. По мнению исследователей, денисовские люди из разных популяций скрещивались с людьми современного типа из Азии, Австралии и Меланезии, а с представителями некоторых популяций даже неоднократно. Жители Тибета унаследовали от денисовцев устойчивость к гипоксии, а инуиты - способность лучше переносить холод.
Теперь исследователям удалось подтвердить присутствие денисовцев на Тибетском плато. Половину верхней челюсти с двумя зубами нашли в 1980 году в пещере Байшия в местечке Сяху в провинции Ганьсу. Пещера находится на высоте 3,2 тысячи метров. С помощью ураново-ториевого датирования ученые выяснили, что денисовский человек обитал здесь 160 тысяч лет назад. Кроме того, исследователям также удалось подтвердить близкое родство алтайских и тибетских денисовцев.
Сходство между останками из Денисовой пещеры и с Тибетского плато подтвердил морфологический анализ зубов. Более того, останки других древних людей (челюсть гоминина Пэнху 1, найденная на Тайване, и останки гоминид из Сюйцзяяо) тоже могут оказаться денисовскими людьми. Возможно, протеомный и геномный анализ останков поможет это доказать.
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Ученые также подчеркивают, что останки из Тибетского плато стали не только первыми останками денисовца вне Денисовой пещеры, но и древнейшим доказательством присутствия человека в Тибете.
Международной группе ученых впервые удалось обнаружить останки денисовского человека за пределами Денисовой пещеры на Алтае. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, исследователи нашли челюсть с двумя зубами в пещере Байшия на Тибетском плато.
Денисовские люди обитали на территории Азии, предположительно, 50 тысяч лет назад. До этого времени исследователям удавалось обнаружить их останки только в одном месте – Денисовой пещере на Алтае. К новому виду древних людей денисовцев отнести на основе анализа генома, а не морфологических признаков. По мнению исследователей, денисовские люди из разных популяций скрещивались с людьми современного типа из Азии, Австралии и Меланезии, а с представителями некоторых популяций даже неоднократно. Жители Тибета унаследовали от денисовцев устойчивость к гипоксии, а инуиты - способность лучше переносить холод.
Теперь исследователям удалось подтвердить присутствие денисовцев на Тибетском плато. Половину верхней челюсти с двумя зубами нашли в 1980 году в пещере Байшия в местечке Сяху в провинции Ганьсу. Пещера находится на высоте 3,2 тысячи метров. С помощью ураново-ториевого датирования ученые выяснили, что денисовский человек обитал здесь 160 тысяч лет назад. Кроме того, исследователям также удалось подтвердить близкое родство алтайских и тибетских денисовцев.
Сходство между останками из Денисовой пещеры и с Тибетского плато подтвердил морфологический анализ зубов. Более того, останки других древних людей (челюсть гоминина Пэнху 1, найденная на Тайване, и останки гоминид из Сюйцзяяо) тоже могут оказаться денисовскими людьми. Возможно, протеомный и геномный анализ останков поможет это доказать.
Читайте также: Столкновение нейтронных звезд могло стать причиной появления плутония в Солнечной системе
Ученые также подчеркивают, что останки из Тибетского плато стали не только первыми останками денисовца вне Денисовой пещеры, но и древнейшим доказательством присутствия человека в Тибете.
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