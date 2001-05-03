Раздел: Невероятное
В США корабль для космического туризма успешно прошел испытания
В западном Техасе компания Blue Origin провела очередные успешные испытания суборбитального корабля New Shepard.
New Shepard, который был в космосе и возвращался уже пять раз, 2 мая вывел на суборбитальную высоту 38 малых аппаратов для проведения исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факти ICTV
Среди них – приборы NASA, в том числе специальный 3D-принтер и медицинский вакуумный аппарат.
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В ближайшее время Blue Origin намерена отправить на New Shepard космических туристов.
New Shepard, который был в космосе и возвращался уже пять раз, 2 мая вывел на суборбитальную высоту 38 малых аппаратов для проведения исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факти ICTV
Среди них – приборы NASA, в том числе специальный 3D-принтер и медицинский вакуумный аппарат.
Читайте также: Первый спутник для сбора космического мусора успешно прошел испытания
В ближайшее время Blue Origin намерена отправить на New Shepard космических туристов.
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