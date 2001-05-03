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Раздел: Невероятное  
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В США корабль для космического туризма успешно прошел испытания

В США корабль для космического туризма успешно прошел испытанияВ западном Техасе компания Blue Origin провела очередные успешные испытания суборбитального корабля New Shepard.

New Shepard, который был в космосе и возвращался уже пять раз, 2 мая вывел на суборбитальную высоту 38 малых аппаратов для проведения исследований, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факти ICTV

Среди них – приборы NASA, в том числе специальный 3D-принтер и медицинский вакуумный аппарат.

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В ближайшее время Blue Origin намерена отправить на New Shepard космических туристов.

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 Теги: космический корабль, туризм

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