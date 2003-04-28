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В Тибете раскопали останки древнего человека
Останки денисовского человека впервые обнаружили на Тибетском плато в центральной части Китая.
До сих пор окаменелости этого древнего вида человека были обнаружены только в одной Денисовской пещере в Сибири. Открытие предполагает, что денисовцы жили на большей части территории Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В 1980 году буддийский монах в Тибете вошел в священную пещеру для молитвы. На полу он нашел половину человеческой челюстной кости с двумя зубами. 1 мая 2019 года группа ученых сообщила, что ископаемые останки принадлежали 160 000-летнему денисовцу. представителю таинственного вида людей, исчезнувших около 50 000 лет назад.
Ученые взяли образец дентина из зубов и определили его структуру. После этого и выяснилось, что наиболее близок к челюсти из тибетской пещеры геном денисовцев с Алтая. Эта челюсть очень массивная, подбородочный выступ отсутствует.
Окаменелость является первым свидетельством того, что этот вид был найден за пределами Денисовой пещеры в Сибири, что подтверждает теорию о том, что эти родственники современных людей когда-то жили в значительной части Центральной и Восточной Азии.
Новая окаменелость демонстрирует, что денисовцы были необычайно выносливы, способны выдерживать суровые условия на тибетском плато на высоте 10 700 футов (более 3 км), используя только простые каменные орудия. Находка также предполагает, что эти денисовцы, возможно, развили генетическую адаптацию к большим высотам, и что современные тибетцы, возможно, унаследовали эти гены благодаря скрещиванию денисовцев и современных людей в доисторические времена.
"Наши результаты показывают, что архаичные гоминиды занимали Тибетское плато в эпоху среднего плейстоцена и успешно адаптировались к высокогорной гипоксической среде задолго до регионального появления современного человека разумного", - подчеркивают авторы работы.
С новым открытием и другими недавними находками картина жизни денисовцев стала более ясной. Все в их головах, кажется, было большим, от гигантских коренных зубов до толстых челюстей. Ученые предположил, что взрослые могли весить более 90 кг. Открытие денисовцев, живших на большой высоте, интригует по другой причине: сегодня тибетцы имеют особую генетическую связь с денисовцами.
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Когда большинство людей путешествуют на большие высоты, они реагируют на низкий уровень кислорода, выделяя дополнительный гемоглобин в свои эритроциты. Но многие тибетцы не производят дополнительный гемоглобин, благодаря необычной версии гена EPAS1. В 2014 году доктор Уэрта-Санчес и ее коллеги обнаружили, что этот необычный ген произошел от денисовцев.
До сих пор окаменелости этого древнего вида человека были обнаружены только в одной Денисовской пещере в Сибири. Открытие предполагает, что денисовцы жили на большей части территории Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В 1980 году буддийский монах в Тибете вошел в священную пещеру для молитвы. На полу он нашел половину человеческой челюстной кости с двумя зубами. 1 мая 2019 года группа ученых сообщила, что ископаемые останки принадлежали 160 000-летнему денисовцу. представителю таинственного вида людей, исчезнувших около 50 000 лет назад.
Ученые взяли образец дентина из зубов и определили его структуру. После этого и выяснилось, что наиболее близок к челюсти из тибетской пещеры геном денисовцев с Алтая. Эта челюсть очень массивная, подбородочный выступ отсутствует.
Окаменелость является первым свидетельством того, что этот вид был найден за пределами Денисовой пещеры в Сибири, что подтверждает теорию о том, что эти родственники современных людей когда-то жили в значительной части Центральной и Восточной Азии.
Новая окаменелость демонстрирует, что денисовцы были необычайно выносливы, способны выдерживать суровые условия на тибетском плато на высоте 10 700 футов (более 3 км), используя только простые каменные орудия. Находка также предполагает, что эти денисовцы, возможно, развили генетическую адаптацию к большим высотам, и что современные тибетцы, возможно, унаследовали эти гены благодаря скрещиванию денисовцев и современных людей в доисторические времена.
"Наши результаты показывают, что архаичные гоминиды занимали Тибетское плато в эпоху среднего плейстоцена и успешно адаптировались к высокогорной гипоксической среде задолго до регионального появления современного человека разумного", - подчеркивают авторы работы.
С новым открытием и другими недавними находками картина жизни денисовцев стала более ясной. Все в их головах, кажется, было большим, от гигантских коренных зубов до толстых челюстей. Ученые предположил, что взрослые могли весить более 90 кг. Открытие денисовцев, живших на большой высоте, интригует по другой причине: сегодня тибетцы имеют особую генетическую связь с денисовцами.
Читайте также: В Китае нашли останки древнего существа
Когда большинство людей путешествуют на большие высоты, они реагируют на низкий уровень кислорода, выделяя дополнительный гемоглобин в свои эритроциты. Но многие тибетцы не производят дополнительный гемоглобин, благодаря необычной версии гена EPAS1. В 2014 году доктор Уэрта-Санчес и ее коллеги обнаружили, что этот необычный ген произошел от денисовцев.
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