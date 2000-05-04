Раздел: Невероятное
В США распространяется смертельно опасный грибок
Случаи заражения встречаются все чаще.
Согласно последним данным американских врачей, количество людей, зараженных в США грибком Candida auris, стремительно увеличивается. Терапевты уже начинают бить тревогу, так как распространение грибка стало критическим. Зараженные с большой долей вероятности умирают за три месяца. Лекарств для эффективного лечения не имеется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Впервые о Candida auris заговорили в 2009 году. Тогда грибок нашли в ухе 70-летнего японца, проживающего в Токио. Вскоре признаки заражения были зарегистрированы у жителей США и некоторых европейских стран.
Споры грибка негативно влияют на кровоток, вызывая инвазивный кандидоз. В итоге нарушается работа нервной системы и всех органов. Возможно, невозможность подбора лекарства связана с тем, что грибок мутировал, адаптировавшись к противогрибковым средствам, широко применяемых в сельском хозяйстве. Ученые выяснили, что Candida auris эволюционировал в течение 4 тыс. лет.
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Заражаются преимущественно люди со слабой иммунной системой. Смерть наступает у каждого второго пациента. Согласно подсчетам, к 2050 году подобные возбудители заболеваний унесут жизни 10 млн человек. Бороться с проблемой невозможно, пока не станет ясно, что именно дало толчок для её распространения.
Согласно последним данным американских врачей, количество людей, зараженных в США грибком Candida auris, стремительно увеличивается. Терапевты уже начинают бить тревогу, так как распространение грибка стало критическим. Зараженные с большой долей вероятности умирают за три месяца. Лекарств для эффективного лечения не имеется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Впервые о Candida auris заговорили в 2009 году. Тогда грибок нашли в ухе 70-летнего японца, проживающего в Токио. Вскоре признаки заражения были зарегистрированы у жителей США и некоторых европейских стран.
Споры грибка негативно влияют на кровоток, вызывая инвазивный кандидоз. В итоге нарушается работа нервной системы и всех органов. Возможно, невозможность подбора лекарства связана с тем, что грибок мутировал, адаптировавшись к противогрибковым средствам, широко применяемых в сельском хозяйстве. Ученые выяснили, что Candida auris эволюционировал в течение 4 тыс. лет.
Читайте также: Ученые предупредили о последствиях смены полюсов Земли
Заражаются преимущественно люди со слабой иммунной системой. Смерть наступает у каждого второго пациента. Согласно подсчетам, к 2050 году подобные возбудители заболеваний унесут жизни 10 млн человек. Бороться с проблемой невозможно, пока не станет ясно, что именно дало толчок для её распространения.
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