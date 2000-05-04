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В космосе обнаружили черную дыру, стреляющую плазмой
Такое поведение не является характерным для подобных объектов.
Команда астрономов, которыми руководит Джеймс Миллер-Джонс, отметила очень странное поведение черной дыры. Объект начал «стрелять» огромными струями плазмы в окружающее пространство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По данным журнала Nature черная дыра расположена на расстоянии 8000 световых лет от нашей планеты. Ученые предполагают, что это самая странная со всех черных дыр, которые существуют во Вселенной. Она питается газом звезды, которая находится рядом и регулярно извергает струи плазмы, что очень напоминает активность вулкана.
Благодаря современному оборудованию, исследователи смогли получить снимки данного события. Миллер-Джонс предполагает, что подобное происходит из-за того, что диск материала, который поглощается, немного смещен и при этом плавно раскачивается по отношению к центральной части черной дыры. Из-за этого материал и «стреляет» регулярно в самые разные стороны.
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На черную дыру V404 Лебедя ученые обратили внимание еще в 1989 году. Именно тогда были обнаружены непонятные выбросы радиации. Подобное уже случалось в 1938 году и в 1956. Наука тех времен так и не смогла объяснить, почему это происходит.
Команда астрономов, которыми руководит Джеймс Миллер-Джонс, отметила очень странное поведение черной дыры. Объект начал «стрелять» огромными струями плазмы в окружающее пространство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По данным журнала Nature черная дыра расположена на расстоянии 8000 световых лет от нашей планеты. Ученые предполагают, что это самая странная со всех черных дыр, которые существуют во Вселенной. Она питается газом звезды, которая находится рядом и регулярно извергает струи плазмы, что очень напоминает активность вулкана.
Благодаря современному оборудованию, исследователи смогли получить снимки данного события. Миллер-Джонс предполагает, что подобное происходит из-за того, что диск материала, который поглощается, немного смещен и при этом плавно раскачивается по отношению к центральной части черной дыры. Из-за этого материал и «стреляет» регулярно в самые разные стороны.
Читайте также: В США распространяется смертельно опасный грибок
На черную дыру V404 Лебедя ученые обратили внимание еще в 1989 году. Именно тогда были обнаружены непонятные выбросы радиации. Подобное уже случалось в 1938 году и в 1956. Наука тех времен так и не смогла объяснить, почему это происходит.
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