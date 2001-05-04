Раздел: Невероятное
На поверхности астероида нашли частицы древней воды
Находка подтверждает важную теорию ученых.
Ученые нашли в пылинках с астероида Итокава древнюю воду. Это полностью подтверждает теорию о космическом происхождении воды на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Образцы астероида Итокава был доставлен на Землю еще в 2010 году. После чего исследовали, изучали все его свойства. Однако Ученые Цзылян Цзиня и Майтрейи Бозе нашли там неожиданный сюрприз.
Так, ученым удалось обнаружить воду, что указывает на то, что земная вода родом из космоса. В образце астероида оказалось достаточно много воды, от 698 до 988 ppm (частей на миллион).
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Итокава - это один из астероидов вращающихся в пределах от 0,3 до 3,0 а.е. (радиусов земной орбиты) от Солнца, и довольно типичный их представитель.
Ученые нашли в пылинках с астероида Итокава древнюю воду. Это полностью подтверждает теорию о космическом происхождении воды на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Образцы астероида Итокава был доставлен на Землю еще в 2010 году. После чего исследовали, изучали все его свойства. Однако Ученые Цзылян Цзиня и Майтрейи Бозе нашли там неожиданный сюрприз.
Так, ученым удалось обнаружить воду, что указывает на то, что земная вода родом из космоса. В образце астероида оказалось достаточно много воды, от 698 до 988 ppm (частей на миллион).
Читайте также: Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Итокава - это один из астероидов вращающихся в пределах от 0,3 до 3,0 а.е. (радиусов земной орбиты) от Солнца, и довольно типичный их представитель.
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