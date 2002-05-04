Раздел: Невероятное
В Австралии показали змею с тремя глазами
Возраст необычного питона составляет около трех месяцев.
Австралийские парковые рейнджеры оказались удивлены до глубины души, когда обнаружили несколько недель назад трехглазую змею на территории Аутбэка – малозаселенного внутреннего района Зеленого континента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Необычный ромбический питон, получивший кличку Монти (в честь легендарной британской комик-группы «Монти Пайтон»), был найден в окрестностях городка Хампти-Ду на Северной территории. Длина трехмесячной рептилии составляла около сорока сантиметров.
Рейнджеры забрали необычную змею с собой и передали ее экспертами в области охраны дикой природы. Последние были поражены диковинной внешностью животного не меньше тех, кто его нашел. Оказалось, что лишний глаз на лбу питона является полноценным и вполне видящим, что является огромной редкостью для подобных мутантов. По всей вероятности, пресмыкающееся приобрело такой дефект на эмбриональной стадии развития.
К несчастью, на прошлой недель Монти скончался, и его останки были помещены в филиал Государственного объединения научных и прикладных исследований в Дарвине. Ученые считают, что питон, не смотря на серьезную мутацию, продержался на удивление долго, отчего даже попался людям.
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В природе подобные отклонения в развитии животных, как правило, быстро «уничтожаются», не оставляя никаких следов. А вот причины и возможные последствия таких «сбоев» интересны для науки, отчего недавняя находка австралийских рейнджеров представляет определенную ценность для исследователей…
Австралийские парковые рейнджеры оказались удивлены до глубины души, когда обнаружили несколько недель назад трехглазую змею на территории Аутбэка – малозаселенного внутреннего района Зеленого континента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Необычный ромбический питон, получивший кличку Монти (в честь легендарной британской комик-группы «Монти Пайтон»), был найден в окрестностях городка Хампти-Ду на Северной территории. Длина трехмесячной рептилии составляла около сорока сантиметров.
Рейнджеры забрали необычную змею с собой и передали ее экспертами в области охраны дикой природы. Последние были поражены диковинной внешностью животного не меньше тех, кто его нашел. Оказалось, что лишний глаз на лбу питона является полноценным и вполне видящим, что является огромной редкостью для подобных мутантов. По всей вероятности, пресмыкающееся приобрело такой дефект на эмбриональной стадии развития.
К несчастью, на прошлой недель Монти скончался, и его останки были помещены в филиал Государственного объединения научных и прикладных исследований в Дарвине. Ученые считают, что питон, не смотря на серьезную мутацию, продержался на удивление долго, отчего даже попался людям.
Читайте также: В космосе обнаружили черную дыру, стреляющую плазмой
В природе подобные отклонения в развитии животных, как правило, быстро «уничтожаются», не оставляя никаких следов. А вот причины и возможные последствия таких «сбоев» интересны для науки, отчего недавняя находка австралийских рейнджеров представляет определенную ценность для исследователей…
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