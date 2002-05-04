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Раздел: Невероятное  
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В Австралии показали змею с тремя глазами

В Австралии показали змею с тремя глазами Возраст необычного питона составляет около трех месяцев.

Австралийские парковые рейнджеры оказались удивлены до глубины души, когда обнаружили несколько недель назад трехглазую змею на территории Аутбэка – малозаселенного внутреннего района Зеленого континента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Необычный ромбический питон, получивший кличку Монти (в честь легендарной британской комик-группы «Монти Пайтон»), был найден в окрестностях городка Хампти-Ду на Северной территории. Длина трехмесячной рептилии составляла около сорока сантиметров.

Рейнджеры забрали необычную змею с собой и передали ее экспертами в области охраны дикой природы. Последние были поражены диковинной внешностью животного не меньше тех, кто его нашел. Оказалось, что лишний глаз на лбу питона является полноценным и вполне видящим, что является огромной редкостью для подобных мутантов. По всей вероятности, пресмыкающееся приобрело такой дефект на эмбриональной стадии развития.

К несчастью, на прошлой недель Монти скончался, и его останки были помещены в филиал Государственного объединения научных и прикладных исследований в Дарвине. Ученые считают, что питон, не смотря на серьезную мутацию, продержался на удивление долго, отчего даже попался людям.

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В природе подобные отклонения в развитии животных, как правило, быстро «уничтожаются», не оставляя никаких следов. А вот причины и возможные последствия таких «сбоев» интересны для науки, отчего недавняя находка австралийских рейнджеров представляет определенную ценность для исследователей…

В Австралии показали змею с тремя глазами
В Австралии показали змею с тремя глазами
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 Теги: Австралия, змея

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