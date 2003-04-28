Раздел: Невероятное
На космических снимках NASA обнаружили силуэт человека
Открытие сделал астроном-любитель.
Американский астроном-любитель Курт Морган рассматривал на официальном сайте американского национального космического агентства снимки, полученные несколько лет назад знаменитым телескопом «Хаббл», и неожиданно обнаружил нечто удивительное на одном из кадров. Автоматическая орбитальная обсерватория запечатлела туманность «Слоновий хобот», также известную под кодовым именем «VDB 142», в созвездии Цефея, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
«Слоновий хобот» располагается примерно в 3000 световых годах он нашей планеты, простираясь в космосе почти на 20 световых лет. Морган не обратил внимание на то, что туманность на одном из снимков, представляющаяся собой гигантский сгусток пыли и водорода, подозрительно похожа на темную человекоподобную фигуру (фото ниже). Астроном – всерьез или нет – назвал ее «силуэтом Господа» и рассказал о своем открытии пользователям Сети.
Трудно сказать, действительно ли мужчина считает, что «Хаббл» зафиксировал нечто божественное в глубинах космоса. Так или иначе, многие завсегдатаи виртуального пространства по-настоящему заинтересовались этим кадром. К слову, в мире есть как минимум пара уфологических культов, члены которых убеждены, что получить доказательство существования Создателя можно именно таким способом: всматриваясь при помощи мощных телескопов в дальние уголки Вселенной.
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Кстати, тот же телескоп «Хаббл» в 1994 году обнаружил «Обитель Бога» в далеком космосе, и тот снимок буквально поразил астрономов, как и всех, кто интересуется космосом, причинами и целью нашего мироздания. Сегодняшнее открытие Курта Моргана в чем-то похоже на то давнее открытие, хотя, может, и не вызывает такого шокового впечатления. И все-таки, что в действительности запечатлела орбитальная обсерватория, парейдолическую иллюзию или нечто более существенное и значимое для нас?..
Американский астроном-любитель Курт Морган рассматривал на официальном сайте американского национального космического агентства снимки, полученные несколько лет назад знаменитым телескопом «Хаббл», и неожиданно обнаружил нечто удивительное на одном из кадров. Автоматическая орбитальная обсерватория запечатлела туманность «Слоновий хобот», также известную под кодовым именем «VDB 142», в созвездии Цефея, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
«Слоновий хобот» располагается примерно в 3000 световых годах он нашей планеты, простираясь в космосе почти на 20 световых лет. Морган не обратил внимание на то, что туманность на одном из снимков, представляющаяся собой гигантский сгусток пыли и водорода, подозрительно похожа на темную человекоподобную фигуру (фото ниже). Астроном – всерьез или нет – назвал ее «силуэтом Господа» и рассказал о своем открытии пользователям Сети.
Трудно сказать, действительно ли мужчина считает, что «Хаббл» зафиксировал нечто божественное в глубинах космоса. Так или иначе, многие завсегдатаи виртуального пространства по-настоящему заинтересовались этим кадром. К слову, в мире есть как минимум пара уфологических культов, члены которых убеждены, что получить доказательство существования Создателя можно именно таким способом: всматриваясь при помощи мощных телескопов в дальние уголки Вселенной.
Читайте также: В Австралии показали змею с тремя глазами
Кстати, тот же телескоп «Хаббл» в 1994 году обнаружил «Обитель Бога» в далеком космосе, и тот снимок буквально поразил астрономов, как и всех, кто интересуется космосом, причинами и целью нашего мироздания. Сегодняшнее открытие Курта Моргана в чем-то похоже на то давнее открытие, хотя, может, и не вызывает такого шокового впечатления. И все-таки, что в действительности запечатлела орбитальная обсерватория, парейдолическую иллюзию или нечто более существенное и значимое для нас?..
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