Раздел: Невероятное
Сатурн потерял спутник, угрожающий Земле
В 2019 году осколок врежется в Землю.
В погоне за астероидами NASA упустило смертоносный космический объект, считают космологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Космологи провели своё независимое исследование, в ходе которого выяснилось, что вокруг Земли, недалеко от орбиты Луны, движется небесное тело угловатой формы. Эксперт предположил, что данный объект совсем «свежий», то есть отсоединенный от какого-то тела (из-за угловатой формы) относительно недавно.
Это означает, что объект движется с довольно внушительной скоростью, так как по данным исследования, осколок преодолел около 1000 миллионов километров. Следовательно, осколок «вытолкнут» довольно сильным толчком, вероятно, взрывом от столкновения с астероидом. Есть предположение, что это осколок одного из спутников Сатурна, так как расстояние, которое объект преодолел приблизительно равно расстоянию удаленности Сатурна от Земли.
В сети прокомментировали это явление, как «Сатурн потерял спутник». Космологи бьют тревогу, ведь объект приближен на критическое расстояние к нашей Планете. Существует угроза, что в 2019 году осколок врежется в Землю. Объект может грозить разрушению целого материка или сильнейшими цунами прибрежных зон, если объект упадет в океан.
Ранее, NASA объявило о приближении астероида, способного уничтожить Землю или ее часть. Угроза падения астероида, объявленная американской космической обсерваторией, по сути является предсказанием апокалипсиса через 10 лет.
Глава NASA Джим Бриденстайн сказал, что времени достаточно для того, чтобы решить и устранить угрозу. Но некоторые ученые задались вопросом, что если NASA пропустит надвигающееся небесное тело к Земле или уже пропустило? Ведь технологии, позволяющие определять околоземные угрозы, могут дать точность в 90% случаев.
Читайте также: К Земле надвигается огромный астероид
В вопросе безопасности всего человечества 10% - огромный пробел, который может оказаться роковым. Представители NASA не опровергают вероятность «пропущенной» опасности.
В погоне за астероидами NASA упустило смертоносный космический объект, считают космологи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Космологи провели своё независимое исследование, в ходе которого выяснилось, что вокруг Земли, недалеко от орбиты Луны, движется небесное тело угловатой формы. Эксперт предположил, что данный объект совсем «свежий», то есть отсоединенный от какого-то тела (из-за угловатой формы) относительно недавно.
Это означает, что объект движется с довольно внушительной скоростью, так как по данным исследования, осколок преодолел около 1000 миллионов километров. Следовательно, осколок «вытолкнут» довольно сильным толчком, вероятно, взрывом от столкновения с астероидом. Есть предположение, что это осколок одного из спутников Сатурна, так как расстояние, которое объект преодолел приблизительно равно расстоянию удаленности Сатурна от Земли.
В сети прокомментировали это явление, как «Сатурн потерял спутник». Космологи бьют тревогу, ведь объект приближен на критическое расстояние к нашей Планете. Существует угроза, что в 2019 году осколок врежется в Землю. Объект может грозить разрушению целого материка или сильнейшими цунами прибрежных зон, если объект упадет в океан.
Ранее, NASA объявило о приближении астероида, способного уничтожить Землю или ее часть. Угроза падения астероида, объявленная американской космической обсерваторией, по сути является предсказанием апокалипсиса через 10 лет.
Глава NASA Джим Бриденстайн сказал, что времени достаточно для того, чтобы решить и устранить угрозу. Но некоторые ученые задались вопросом, что если NASA пропустит надвигающееся небесное тело к Земле или уже пропустило? Ведь технологии, позволяющие определять околоземные угрозы, могут дать точность в 90% случаев.
Читайте также: К Земле надвигается огромный астероид
В вопросе безопасности всего человечества 10% - огромный пробел, который может оказаться роковым. Представители NASA не опровергают вероятность «пропущенной» опасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий