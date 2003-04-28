Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути

На днях ученые обратили внимание на странную звезду в созвездии Большой Медведицы, которая не похожа ни на одну соседнюю звезду нашей галактики.



Специалисты не могут сказать точно, откуда прибыло космическое тело, названное экспертами J1124 + 4535, и почему имеет странную химическую подпись, сообщает



Исследования с использованием спектроскопического телескопа показали, что звезда содержит малое количество магния и железа, в то время как концентрация данных элементов в соседних телах значительно больше.



Другой интересный вывод японских экспертов – звезда содержит слишком много европия. Этого элемента оказалось больше, чем на Солнце, что весьма парадоксально и любопытно.



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Из этого всего астрономы сделали вывод, что звезда может являться галактическим аутсайдером, то есть остатком некогда раньше существовавшей карликовой галактики. Возможно, её поглотил Млечный Путь, эта теория ещё требует доказательств. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Специалисты не могут сказать точно, откуда прибыло космическое тело, названное экспертами J1124 + 4535, и почему имеет странную химическую подпись, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на planetanovosti.com. Исследования с использованием спектроскопического телескопа показали, что звезда содержит малое количество магния и железа, в то время как концентрация данных элементов в соседних телах значительно больше.Другой интересный вывод японских экспертов – звезда содержит слишком много европия. Этого элемента оказалось больше, чем на Солнце, что весьма парадоксально и любопытно.Из этого всего астрономы сделали вывод, что звезда может являться галактическим аутсайдером, то есть остатком некогда раньше существовавшей карликовой галактики. Возможно, её поглотил Млечный Путь, эта теория ещё требует доказательств.





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