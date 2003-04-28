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Раздел: Невероятное  
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В янтаре обнаружили доисторическую многоножку

В янтаре обнаружили доисторическую многоножкуИсследователи открыли неизвестный науке подотряд насекомых благодаря запертой в янтаре многоножке.

Удивительное многоножку, запертую в янтаре, обнаружили специалисты Мьянме. Длина насекомого составляет лишь 8,2 миллиметра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.rambler.ru.

По словам исследователей, возраст находки составляет около 99 миллионов лет, что относит ее к меловому периоду.

Ученые считают обнаруженную многоножку прямым доказательством того, что данные насекомые возникли более 100 миллионов лет назад, что может привести практически к полному переосмыслению теории эволюции.

После проведения микроскопии стало ясно, что найденный образец отличается от современных многоножек.

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«Для нас стало большим сюрпризом, что это животное не может быть включено в нынешнюю классификацию многоножек», - заявил глава исследовательской группы Павел Стоев.
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 Теги: Янтарь, многоножка

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Сегодня, 13:34 » Автор: Леся Сайко
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