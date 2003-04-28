Раздел: Невероятное
В янтаре обнаружили доисторическую многоножку
Исследователи открыли неизвестный науке подотряд насекомых благодаря запертой в янтаре многоножке.
Удивительное многоножку, запертую в янтаре, обнаружили специалисты Мьянме. Длина насекомого составляет лишь 8,2 миллиметра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.rambler.ru.
По словам исследователей, возраст находки составляет около 99 миллионов лет, что относит ее к меловому периоду.
Ученые считают обнаруженную многоножку прямым доказательством того, что данные насекомые возникли более 100 миллионов лет назад, что может привести практически к полному переосмыслению теории эволюции.
После проведения микроскопии стало ясно, что найденный образец отличается от современных многоножек.
Читайте также: Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути
«Для нас стало большим сюрпризом, что это животное не может быть включено в нынешнюю классификацию многоножек», - заявил глава исследовательской группы Павел Стоев.
Удивительное многоножку, запертую в янтаре, обнаружили специалисты Мьянме. Длина насекомого составляет лишь 8,2 миллиметра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на news.rambler.ru.
По словам исследователей, возраст находки составляет около 99 миллионов лет, что относит ее к меловому периоду.
Ученые считают обнаруженную многоножку прямым доказательством того, что данные насекомые возникли более 100 миллионов лет назад, что может привести практически к полному переосмыслению теории эволюции.
После проведения микроскопии стало ясно, что найденный образец отличается от современных многоножек.
Читайте также: Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути
«Для нас стало большим сюрпризом, что это животное не может быть включено в нынешнюю классификацию многоножек», - заявил глава исследовательской группы Павел Стоев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
109
0
Оставьте свой комментарий