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Раздел: Невероятное  
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Военные предположили, кому принадлежат следы «йети» в Гималаях

Военные предположили, кому принадлежат следы «йети» в ГималаяхЭксперты и пользователи соцсетей с недоверием восприняли находку военных.

Найденные индийской армией в Гималаях следы "йети", существование которых подвергают сомнению большинство ученых, в действительности могли принадлежать дикому медведю, пишет газета Hindustan Times со ссылкой на представителя вооруженных сил Непала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В начале текущей недели альпинистская экспедиционная группа армии Индии сообщила об обнаружении отпечатков стопы "снежного человека" размером 32х15 дюймов вблизи базового лагеря Макалу. Эксперты и пользователи соцсетей с недоверием восприняли находку военных - в частности, многие указали на то, что на сегодняшний день говорящих в пользу существования йети научных исследований не существует.

"Наша группа связи находилась вместе с индийскими военными, когда были обнаружены эти следы… Когда мы попытались разобраться в ситуации, местные жители сообщили нам, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя", - рассказал газете официальный представитель непальских ВС Бигъян Дев Пандей.

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На фотографии, сопровождавшей информацию индийской армии об обнаружении следов "йети", отчетливо был виден отпечаток на снегу огромной стопы.
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 Теги: Военные, йети, Гималаи

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