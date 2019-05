Переживший кому мальчик рассказал, что он видел в раю

В 2004 году Кевин Маларки со своим старшим сыном Алексом ехал в определенном направлении, как вдруг на очередном повороте в машину влетело другое авто. Мужчина отделался ушибами, тогда как у ребенка оказался серьезно поврежден позвоночник. Примерно два месяца мальчик находился в коме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты После того как Алекс пришел в сознание, он начал описывать рай. Так, ангелы, которые несли душу Кевина после аварии, были мускулистыми, они имели крылья от плеч до талии. Также на месте аварии был дьявол, который заявил следующее: «Твой отец мёртв, и это из-за тебя». Отец тоже имел серьезные травмы, но Бог исцелил его.По словам Алекса, ад можно было увидеть через дыру в небесах. Дьявол имел забавный вид: несколько заплесневелых зубов, костлявые руки и ноги. Плоти у него не было, только плесень.По мотивам рассказа в 2010 году вышла книга «Мальчик, который вернулся с небес» (The Boy Who Came Back from Heaven). Материал привлек немало людей, позже по нему даже сняли документальный фильм.В 2011 году мать Алекса, Бет Маларки, отметила, что её сын начал осуждать книгу. Он заявил в своем блоге, что всё написанное – сказка. Заявления подобного рода появлялись вплоть до 2014 года. Кевин к тому времени уже покинул семью.В 2015 Алекс написал письмо владельцам христианского сайта, где отметил, что сказанное им должно было привлечь внимание публики. Следовательно, история была выдумана. Важно отметить, что Алекс не получал деньги за успешно проданные книги.