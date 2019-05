Выявлена связь между изменением климата и социальным неравенством

Экономическое неравенство между процветающими и бедными странами становится все более заметным из-за изменения климата. К такому выводу недавно пришли специалисты из Стэнфордского университета в США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Эксперты провели масштабное исследование и определили, что глобальное потепление, о котором без устали говорят ученые, ожидаемо является благом для государств с холодным климатом вроде Норвегии и Канады. Между тем страны вроде Индии и Бангладеша страдают в последние десятилетия от экономического спада, вызванного повышением среднегодовой температуры.Результаты данного исследования были опубликованы недавно в научном журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».Согласно подсчетам американских исследователей, глобальное изменение климата на 15-30% увеличило доход на душу населения в богатых северных регионах и настолько же уменьшило его в бедных южных. Таким образом, разрыв между государствами с наиболее сильной и наиболее слабой экономикой сегодня несравнимо больше, чем он составлял до изменения климата.Авторы исследования Ной Диффенбауф и Маршалл Берк поясняют:"Мы проанализировали ВВП 165 стран за последние 50 лет, сопоставив его с изменениями температуры на Земле. Оказалось, что в течение прошедшего полувека потепление принесло пользу странам с более холодным климатом, однако существенно замедлило экономический рост в тех государствах, где раньше было просто тепло, а сейчас становится по-настоящему жарко. Исторические данные показывают, что и в плане здоровья, и в плане экономики человеку легче жить там, где температура наиболее оптимальна, без лишних холода и жары"."Выходит, что в холодных странах вроде Норвегии и Швеции, которые и без того не бедствовали, климат становится сейчас куда более благоприятным, чего не скажешь о государствах наподобие Индии, где жара проявляется сегодня как никогда более сильно и бедственно".