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Астроном-любитель заснял необъяснимое явление на Юпитере
По поверхности планеты прошла волна неизвестного происхождения.
В Интернете распространяется удивительная видеозапись, полученная еще 8 апреля 2017 года, однако опубликованная в Сети только недавно. Согласно словам автора, он считал данный ролик безнадежно утерянным после поломки жесткого диска, однако обнаружил его сейчас, спустя два года, на одном из своих резервных цифровых носителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Астроном-любитель из Дублина рассказывает, что снимал в три часа ночи по ирландскому времени Юпитер через телескоп, когда вдруг заметил нечто весьма странное. По всей поверхности крупнейшей планеты Солнечной системы неожиданно пробежала некая колоссальная «волна», причем не один раз, а дважды. Таким образом, перед нами явно не сбой в работе видеокамеры, а какая-то аномалия, трудно объяснимая с точки зрения того, что мы знаем о Юпитере.
Необычные кадры, полученные ирландцем, быстро облетели множество ресурсов Интернета, приковав внимание миллионов пользователей. Особенно сильно ролик, как нетрудно догадаться, заинтересовал уфологов, конспирологов и исследователей необъяснимых явлений. Некоторые специалисты, тщательно изучившие интригующий материал, попытались объяснить загадочную «волну», пронесшуюся по поверхности газового гиганта.
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Так, популярный канадский уфолог Джордж Скулко заявил, что на Юпитере наверняка находится мощнейшая энергетическая установка, сооруженная представителями внеземной цивилизации, и астроному посчастливилось запечатлеть на видео ее работу. По мнению Скулко, инопланетяне могут заниматься терраформированием Юпитера – изменением условий (атмосферы, гравитации, климата) на газовом гиганте для того, чтобы сделать планету пригодной для жизни.
В Интернете распространяется удивительная видеозапись, полученная еще 8 апреля 2017 года, однако опубликованная в Сети только недавно. Согласно словам автора, он считал данный ролик безнадежно утерянным после поломки жесткого диска, однако обнаружил его сейчас, спустя два года, на одном из своих резервных цифровых носителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Астроном-любитель из Дублина рассказывает, что снимал в три часа ночи по ирландскому времени Юпитер через телескоп, когда вдруг заметил нечто весьма странное. По всей поверхности крупнейшей планеты Солнечной системы неожиданно пробежала некая колоссальная «волна», причем не один раз, а дважды. Таким образом, перед нами явно не сбой в работе видеокамеры, а какая-то аномалия, трудно объяснимая с точки зрения того, что мы знаем о Юпитере.
Необычные кадры, полученные ирландцем, быстро облетели множество ресурсов Интернета, приковав внимание миллионов пользователей. Особенно сильно ролик, как нетрудно догадаться, заинтересовал уфологов, конспирологов и исследователей необъяснимых явлений. Некоторые специалисты, тщательно изучившие интригующий материал, попытались объяснить загадочную «волну», пронесшуюся по поверхности газового гиганта.
Читайте также: Выявлена связь между изменением климата и социальным неравенством
Так, популярный канадский уфолог Джордж Скулко заявил, что на Юпитере наверняка находится мощнейшая энергетическая установка, сооруженная представителями внеземной цивилизации, и астроному посчастливилось запечатлеть на видео ее работу. По мнению Скулко, инопланетяне могут заниматься терраформированием Юпитера – изменением условий (атмосферы, гравитации, климата) на газовом гиганте для того, чтобы сделать планету пригодной для жизни.
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